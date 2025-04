Juventus e Napoli potrebbero sfidarsi nella prossima sessione di calciomercato per assicurarsi le prestazioni di Rasmus Højlund, talentuoso centravanti del Manchester United. Con un passato tra le file dell'Atalanta, l’attaccante danese non sarebbe molto contento della sua avventura in Inghilterra e potrebbe diventare un profilo sul quale investire per entrambi i club, con la Juventus pronta a una possibile rivoluzione in attacco dato il futuro incerto di Kolo Muani (il francese è in prestito secco dal PSG fino al termine della stagione) e Dusan Vlahovic.

Per il cartellino di Højlund, lo United vorrebbe incassare almeno 45 milioni di euro.

Caratteristiche tecniche di Højlund

Attaccante centrale moderno e dinamico, dotato di una notevole velocità e di una grande potenza fisica, Højlund diventa molto temibile quando parte in progressione palla al piede. Bravo nel gioco aereo e nell’attaccare la profondità, l’ex giocatore dell’Atalanta (32 presenze e nove gol con i nerazzurri) ha già dimostrato nel corso della sua carriera di essere un attaccante piuttosto prolifico. Caratteristica, quest’ultima, che gli ha permesso di mettere insieme 68 gol in 200 gare da professionista. Nonostante la giovane età, Højlund dimostra già una buona personalità, una grande determinazione sul campo e viene definito da molti addetti ai lavori come uno dei migliori giovani del panorama calcistico europeo.

Perché la Juve sarebbe interessata a Højlund

Il possibile interesse della Juventus per l’attaccante danese si inserirebbe nella strategia del club di ringiovanire e potenziare il proprio reparto offensivo. Indipendentemente da chi sarà il prossimo allenatore della squadra bianconera e con il futuro incerto di Vlahovic, Kolo Muani e Arek Milik, il possibile innesto di Højlund nell’attuale rosa a disposizione di Igor Tudor porterebbe qualità e fisicità in un reparto che negli ultimi anni non è sempre stato all’altezza della società bianconera.

Inoltre, con la sua velocità e la sua capacità di attaccare la profondità, l’eventuale ingaggio di Højlund garantirebbe numerose soluzioni tattiche al futuro allenatore bianconero, con il giocatore che potrebbe adattarsi perfettamente a qualsiasi modulo di gioco. Naturalmente per la Juventus sarebbe indispensabile la qualificazione alla prossima Champions League per riuscire a intavolare un’eventuale trattativa con lo United.

Il Napoli valuterebbe Højlund come possibile rinforzo

Attualmente impegnato con l’Inter nella lotta scudetto, la quasi sicura qualificazione alla prossima Champions League da parte della squadra partenopea potrebbe comportare un mercato atto a rinforzare l’attuale rosa a disposizione del tecnico azzurro Antonio Conte.

Con il possibile innesto di Højlund, il club campano potrebbe contare, in coppia con Romelu Lukaku, su un reparto offensivo molto temibile e ben assortito, con Antonio Conte che avrebbe a disposizione un numero maggiore di soluzioni tattiche rispetto a quello che può offrire l’attuale rosa. Infine, la capacità di Højlund nell’attaccare gli spazi, potrebbe mettere in risalto le caratteristiche tecniche e tattiche degli altri giocatori della squadra azzurra come Giacomo Raspadori, Scott McTominay e Frank Anguissa.