Il Crotone ha ripreso gli allenamenti nella giornata del 12 novembre al Centro Sportivo "Antico Borgo" dopo la vittoria per 3-2 maturata all'Ezio Scida nel weekend. Uno dei protagonisti in campo è stato il centrocampista Andrea Gallo, titolare della squadra di mister Emilio Longo. Arrivato in estate a titolo definitivo dal Picerno, il calciatore ha saputo prendere le redini del centrocampo rossoblù diventando fondamentale nell'ottica del gioco espresso dalla squadra rossoblù. Al termine del primo allenamento settimanale, il centrocampista ha parlato ai microfoni della società in vista del match contro il Latina, gara in programma domenica 17 novembre alle ore 17:30.

Crotone, qualità ed esperienza a centrocampo

Uno dei volti nuovi della stagione del Crotone è il centrocampista Andrea Gallo. Per lui 14 gare disputate con un assist vincente all'attivo. Il calciatore sarà uno dei calciatori in campo anche nella sfida di Latina. "La partita sarà molto impegnativa come tutte quelle affrontate in questo campionato - ha dichiarato Andrea Gallo -, sappiamo che si tratta di un torneo difficile ma noi proveremo a battagliare in ogni gara. Le mie caratteristiche? Mi piace lottare su ogni pallone e aiutare i compagni anche in fase difensiva. La cosa più importante è fare bene come squadra".

Un Crotone che guarda in alto

Con sei risultati utili consecutivi, gare che hanno fruttato tre vittorie e altrettanti pareggi, il Crotone intravede la zona playoff che dista solamente un punto.

"Dove possiamo arrivare? Lo vedremo a fine stagione. La classifica non la guardiamo - ha rilanciato il centrocampista rossoblù -, faremo delle valutazioni a fine stagione. La squadra può ancora crescere, l'arrivo di Andrea Barberis da svincolato può migliorare la squadra sia a livello calcistico che umano. A Crotone mi sto trovando molto bene, colgo l'occasione per ringraziare la società e i compagni che mi hanno permesso di inserirmi al meglio in questa squadra".

Latina, nuovo esame per i rossoblù

Nel turno della 15esima giornata di Serie C il Crotone sarà impegnato allo Stadio "Domenico Francioni" di Latina con una squadra che prova a risollevare la sua classifica dopo un avvio difficile. "Ci aspettiamo una partita difficile perchè loro hanno un organico importante - ha concluso Andrea Gallo -, la loro classifica non rispecchia il loro valore.

Durante le gare bisogna capire che gli avversari hanno un loro valore, ci troviamo a giocare contro squadre che vantano nella loro rosa anche elementi di categoria superiore. Spesso non tutto dipende solamente dalla nostra prestazione. Ci sono ancora alcune cose sulle quali lavorare e migliorare e proveremo a farlo nel proseguo di questa stagione".