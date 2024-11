Nelle scorse ore il giornalista del Fatto Quotidiano Paolo Ziliani ha scritto un messaggio sul proprio account X nel quale sottolinea come Milan-Juventus non sarà una partita valida per la lotta scudetto bensì per permettere ad una delle contendenti di restare agganciata al treno della Champions League. L'ex calciatore Sauro Fattori su TMW Radio ha invece evidenziato come i rossoneri potrebbero sfruttare le tante defezioni in casa Juve.

Paolo Ziliani: 'Milan-Juventus non è una gara per lo scudetto ma per non cadere nel baratro dell'Europa League'

Il giornalista sportivo Paolo Ziliani ha scritto sul proprio account X un messaggio dedicato al big match che giocheranno sabato pomeriggio Milan-Juventus, lanciando una frecciatina ad entrambe le formazioni: "Non è una partita-scudetto. È una sfida "dentro o fuori" per non cadere nel baratro dell'Europa League. I tifosi delle due squadre non saranno d'accordo, ma i "lavori in corso" dopo tre mesi di campionato parlano chiaro: oggi sognare il titolo sembra una follia. Per motivi diversi il rischio che Milan e Juve corrono è quello di fallire la qualificazione alla prossima Champions".

Il giornalista ha poi scritto un messaggio dedicato anche alla nazionale italiana e agli errori che avrebbe commesso il commissario tecnico Luciano Spalletti: "Gli anni passano, l'Italia continua a fare pena ma i nostri C.T. dicono che i risultati sono buoni e si stizziscono se qualcuno osa dire il contrario. Se Mancini dopo il flop della mancata qualificazione al Mondiale 2022 rivendicava le 37 partite giocate dalla sua Italia senza perdere, Spalletti ammette oggi il fallimento di una sola partita: quella con la Svizzera agli Europei".

Sauro Fattori: 'Per il Milan la gara di sabato è una grande occasione ma la Juve non può perdere ancora punti'

Del big match di San Siro tra Milan e Juventus ha parlato a TMW Radio anche l'ex calciatore Sauro Fattori: "Per il Milan è una grande occasione, ma la Juve non può perdere punti o comincia a diventare un problema. E' comunque una grande chance del Milan quella di incontrare una Juve senza Vlahovic".

Restando in tema Juventus e parlando delle carenze a livello numerico del club bianconero nel reparto offensivo, Fattori ha poi aggiunto: "Una squadra come la Juve che ha un solo attaccante non è normale. Serviva magari non uno di grido, ma uno che potesse dare un buon contributo".

L'ex calciatore si è poi focalizzato su quanto sta facendo la Fiorentina, sottolineando come il club gigliato debba perseguire l'obiettivo di qualificarsi per la prossima Europa League con la speranza che gli slot della Champions diventino 5 come la scorsa stagione. Inoltre a detta di Fattori il ds Pradé non dovrebbe fare particolari movimenti sul mercato di gennaio, in quanto i viola girerebbero alla perfezione già cosi.