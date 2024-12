Secondo le ultime indiscrezioni di Calciomercato riportate su X dal giornalista Alfredo Pedullà, la Juventus avrebbe chiesto informazioni al PSG per Kolo Muani, eventualmente in prestito. Lo stesso Pedullà ha poi rivelato che la Fiorentina cercherebbe un centrocampista per sostituire Edoardo Bove e avrebbe messo nel mirino un altro ex Roma, Nemanja Matic.

Pedullà: 'I bianconeri si sono informati per il prestito di Kolo Muani, attaccante in rotta col PSG'

Il giornalista Alfredo Pedullà ha scritto un messaggio sul proprio account X rivelando l'indiscrezione di calciomercato che vorrebbe la Juve sulle tracce di un calciatore in Ligue 1: "Kolo Muani è in rotta con Luis Enrique, può lasciare il PSG, la Juventus si è informata per un prestito.

Ma almeno oggi i francesi vorrebbero monetizzare (hanno speso 90 milioni), domani o dopodomani vedremo. Kolo Muani piace a tanti, se entrasse in corsa il Manchester United sarebbe meno blindato Zirkzee (altro nome seguito dalla Juventus)".

Restando in tema Juventus ma facendo riferimento ad alcuni media che sarebbero faziosi nei confronti del tecnico bianconero Pedullà ha aggiunto: "È bello parlare con gli allenatori, porre quesiti e dirglielo in faccia. Certo, se ho Thiago Motta collegato devo fargli una domanda: bella o brutta ma una domanda. Se mi nascondo, come mi accadeva quando ero all’ultimo banco a scuola per non farmi interrogare, le cose sono tre: A) sono timido e pensieroso; B) ho problemi di edicole sempre più deserte, un disastro; C) ho un gran mal di schiena per quanto è storta".

Riferendosi poi al possibile mercato della Fiorentina, Pedullà ha scritto: "Il club gigliato valuta profili giovani per il centrocampo (Matic non interessa): Jacopo Fazzini, classe 2003 dell’Empoli, è apprezzato perché può coprire più ruoli come Edoardo Bove. Un nome da seguire"

Sempre sui viola infine Pedullà ha scritto: "Folorunsho piaceva anche alla Fiorentina (non solo alla Lazio) e può entrare nei dialoghi tra il Napoli e i viola in un discorso allargato a Biraghi e Spinazzola tutto da sviluppare".

I tifosi sulle indiscrezioni di Pedullà: 'Più che Kolo Muani a questa squadra sarebbe più congeniale Zirkzee'

Le parole di Pedullà hanno catturato l'attenzione di diversi tifosi sul web: "Kolo Muani e Zirkzee sono molto diversi come profili, credo che Zirkzee sia più congeniale a Motta. Speriamo facciano scelte giuste" sostiene un utente su X.

Un altro poi si concentra sul tema delle critiche a Motta sottolineando: "Eh peccato però che poi ci siano allenatori che non organizzano una conferenza stampa da anni ormai, eppure nessuno lo fa notare con forza".