Nel suo editoriale per il Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni ha parlato di Danilo, che si può considerare ex capitano ed ex giocatore della Juventus. La società, infatti, non lo ritiene più parte del progetto sportivo, e l'allenatore Thiago Motta non l'ha convocato per la Supercoppa. Zazzaroni ha anche detto però che Cristiano Giuntoli preferirebbe vendere Danilo al Milan o in Arabia Saudita, invece che al Napoli.

Il giornalista sportivo Zazzaroni su Danilo

Un tema importante affrontato dal giornalista sportivo Ivan Zazzaroni riguarda la situazione di Danilo, giocatore della Juventus.

"Danilo è diventato Capitan Passato," ha esordito il giornalista, "la Juve non lo vuole più e gliel’ha comunicato, liberandolo da qualsiasi rimorso." Secondo Zazzaroni, il brasiliano è ormai l’ultimo simbolo di un modo di essere Juventus che sta per essere definitivamente archiviato, un segno del "reset quasi completato" che sta avvenendo in casa bianconera.

Il futuro di Danilo sembra essere lontano da Torino, con Milan e il Napoli di Antonio Conte interessati al suo ingaggio. "Conte lo vuole," ha aggiunto Zazzaroni, "e Danilo non ha intenzione di trasferirsi in Arabia Saudita." La Juventus, tuttavia, non sembra intenzionata a rafforzare un rivale diretto come il Napoli. "Giuntoli non ha intenzione di darlo al Napoli," ha aggiunto Zazzaroni.

Danilo avrebbe l'intesa con il Napoli per la prossima stagione

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il giocatore Danilo avrebbe già raggiunto l'intesa contrattuale con il Napoli per la prossima stagione. Di conseguenza, il giocatore non accetterà un eventuale trasferimento al Milan o in Arabia Saudita. Da capire se la società campana e la Juventus riusciranno a trovare un'intesa per il trasferimento già a gennaio del centrale difensivo, al momento però come ha sottolineato Zazzaroni, il Football Director della Juventus Cristiano Giuntoli non sarebbe disponibile a lasciarlo partire per rinforzare una società rivale per la qualificazione alla Champions League.

Intanto Danilo si trova il Brasile in attesa di capire se il Napoli e la Juventus riusciranno a trovare l'intesa. Il problema di fondo sarebbe rappresentato dal fatto che la società bianconera non vuole lasciar partire a titolo gratuito il giocatore mentre i campani non vorrebbero pagare il cartellino.