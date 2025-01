Il Crotone sarebbe tornato a interessarsi all'attaccante Filippo Falco, già seguito in passato. Il calciatore, attualmente alla Carrarese, potrebbe scendere di categoria in questa finestra di trattative per trovare maggiore spazio nel girone di ritorno. Sarebbe ormai intanto ai dettagli la trattativa con l'Atalanta per il trasferimento in prestito del portiere Jacopo Sassi in maglia rossoblù. Il calciatore lascierà il Modena, dove si trova in prestito dall'Atalanta, per ripartire da titolare in Serie C.

Crotone, idea Falco per l'attacco

Tra i nomi sulla lista della dirigenza rossoblù ci sarebbe anche quello di Filippo Falco, esterno d'attacco.

Il calciatore classe 1992 ha collezionato 9 presenze in Serie B nella prima parte del campionato con la Carrarese.

Nella finestra di gennaio l'attaccante pugliese potrebbe cambiare maglia e fra le squadre interessate ci sarebbero il Crotone e la Casertana. La scorsa stagione Filippo Falco era stato nella rosa del club rumeno del Cluj CFR, ma in estate aveva deciso di tornare in Italia per rilanciare la sua carriera in cadetteria con la neopromossa Carrarese.

Un nuovo portiere in arrivo: sarebbe in arrivo Sassi

Per risolvere i problemi in porta il Crotone starebbe perfezionando in queste ore il trasferimento in Calabria del 21enne Jacopo Sassi, portiere di proprietà dell'Atalanta ma attualmente in prestito al Modena.

Per lui con i Canarini in questa stagione è arrivata solamente una presenza, nella partita Modena - Brescia 3-3.

Il calciatore, che attualmente secondo portiere nella squadra gialloblù, arriverebbe a Crotone per una maglia da titolare, andando a sostituire il giovane Francesco D'Alterio. L'acquisto di Sassi porterà il Crotone a cedere l'esperto portiere Andrea Sala, arrivato in estate a titolo definitivo dal Catanzaro nell'ottica dello scambio di calciatori che aveva portato Andrea Dini a vestire la maglia giallorossa.

Crotone, le altre possibili operazioni di mercato

Dopo l'arrivo del terzino destro Marcello Piras in prestito dal Catanzaro, a breve il Crotone potrebbe cedere l'esperto Andrea Rispoli.

I rossoblù cercano anche un centrale difensivo, che però non sarà Matteo Gilli: l'ex Picerno ha firmato nelle scorse ore con l'Arezzo.

Potrebbe infine lasciare il Crotone il difensore Giovanni D'Aprile, il quale può finire alla Turris in uno scambio con Niccolò Cocetta.