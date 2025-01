Il Calciomercato invernale inizia a decollare e due calciatori ex Crotone potrebbero cambiare squadra. Si tratta del portiere Andrea Dini, ora al Catanzaro e dell'esterno offensivo Alessio Tribuzzi, in forza all'avellino. Entrambi, reduci da un trasferimento a titolo definitivo in estate, non si sono ambientati al meglio nei rispettivi club e in queste ore starebbero valutando offerte in Serie C. Sul portiere ci sarebbe il forte interesse del Catania, che già lo aveva seguito nelle ultime due sessioni di mercato, mentre Tribuzzi sarebbe diventato un obiettivo del Trapani.

Dini-Catanzaro, si valuta la cessione

Dopo sei mesi al Catanzaro l'esperienza di Andrea Dini in maglia giallorossa potrebbe concludersi. Il portiere, arrivato in estate dal Crotone con uno scambio di cartellini (che ha portato Andrea Sala a vestire la maglia rossoblù), sarebbe prossimo al trasferimento al Catania. La società etnea aveva seguito il portiere sia in estate sia nella precedente sessione di trasferimenti invernali. In questi giorni il Catania avrebbe palesato il proprio interesse al Catanzaro. La trattativa sembra destinata a concludersi positivamente, intanto proprio il Catania che ha ceduto nelle scorse ore il suo portiere Marius Adamonis al Sudtirol. Con la partenza di Andrea Dini verso Catania, il Catanzaro potrebbe tesserare (in prestito) dall'Atalanta il giovane Paolo Vismara.

Tribuzzi, seconda esperienza poco fortunata all'Avellino

Circolano rumor di mercato anche per l'esterno offensivo dell'Avellino Alessio Tribuzzi. Il calciatore, arrivato in Irpinia in estate a titolo definitivo dal Crotone, si è infortunato in avvio di campionato, saltando i primi due mesi della stagione. Ritornato poi in campo non ha entusiasmato, rimanendo ai margini della squadra campana.

In questi giorni a lui si sarebbe interessato il Trapani: il calciatore potrebbe lasciare l'Avellino in caso di un'offerta economica ritenuta congrua.

Catania e Avellino, le altre possibili trattative

In casa del Catania e dell'Avellino ci sarà tanto da operare sul fronte del calciomercato. I siciliani starebbero provando a cedere alcuni calciatori in esubero rimasti fuori rosa.

Tra questi spicca il nome di Cosimo Chiricò, per il quale sarebbe in corso una trattativa con la Ternana.

Una situazione simile la sta vivendo il centrocampista Niccolò Zanellato, che starebbe valutando offerte dalla terza serie, anche se preferirebbe un trasferimento in Serie B.

L'Avellino, intanto, starebbe concludendo l'operazione che dovrebbe portare il difensore Claudio Manzi della Virtus Entella a vestire la maglia biancoverde.