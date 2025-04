Tutto pronto per seconda semifinale d'andata di Coppa Italia, Milan-Inter, in programma mercoledì 2 aprile a San Siro. Il Milan arriva alla stracittadina con i nerazzurri dopo aver eliminato la Roma con un netto 3-1. L'Inter, invece, nei quarti ha avuto la meglio sulla Lazio per 2-1. I campioni d'Italia in carica proveranno a riscattare la sconfitta in Supercoppa italiana, vinta dai rossoneri in rimonta 3-2 lo scorso gennaio.

Situazione delle due squadre

Per il Milan guidato da Sérgio Conceicao, che in campionato sta attraversando un momento delicato, la Coppa Italia rappresenta un'opportunità cruciale per riscattare una stagione finora deludente e centrare un piazzamento europeo.

L'Inter di Simone Inzaghi, al contrario, sta attraversando un periodo positivo. Al momento i nerazzurri si trovando in testa alla classifica di Serie A, con un vantaggio di tre punti sul Napoli di Antonio Conte.

Le probabili scelte dei due allenatori

Sergio Conceicao con ogni probabilità riproporrà il 4-2-3-1, con Leao e Pulisic sulle corsie esterne. Joao Felix dovrebbe agire sulla trequarti per dare sostegno all'unica punta di riferimento Gimènez. A dare fluidità alla manovra rossonera ci saranno: Musah e Reijnders, saldamente confermati in mediana. Tammy Abraham, autore di una doppietta nei quarti di finale contro la Roma, dovrebbe partire dalla panchina.

Simone Inzaghi dovrebbe invece affidarsi al tradizionale 3-5-2.

Dumfries e Dimarco agiranno come di consueto nel ruolo di terzini. A centrocampo viaggia verso la riconferma il trio composto da Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan. La coppia d'attacco nerazzurra sarà composta dai due centravanti argentini: Correa e Lautaro Martinez.

Le probabili formazioni:

Milan (4-2-3-1): Maignan; Jimenez, Thiaw, Pavlovic, Hernández; Musah, Reijnders; Pulisic, João Félix, Leão; Giménez.

​

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Correa, Lautaro Martínez. ​

Arbitro dell'incontro

La semifinale di andata della Coppa Italia tra Milan e Inter sarà diretta da Michael Fabbri, arbitro della sezione di Ravenna.

A completare la squadra arbitrale ci saranno Preti e Baccini come assistenti, Ayroldi nel ruolo di quarto ufficiale, mentre al VAR è stato designato Abisso, con Di Bello come AVAR.

Dove vedere la partita

La semifinale di andata di Coppa Italia, Milan-Inter verrà trasmessa in diretta e in chiaro su Canale 5 alle ore 21:00. Il derby di Milano potrà essere seguito dagli appassionati di calcio anche in live-streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity, dove sarà possibile riapprezzare il match anche in replica.