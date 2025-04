La 30^ giornata di Serie D girone H, in programma questa domenica 6 aprile, sarà importante per tutte le squadre del campionato. Ci saranno anche delle variazioni d'orario rispetto a quello generale deciso a livello federale delle 15, infatti, Casarano-Manfredonia, Fasano-Nocerina e Acerrana-Fidelis Andria inizieranno alle ore ore 15:30. Intanto il Brindisi sconta la decisione del giudice sportivo di far giocare le restanti partite a porte chiuse, dunque Brindisi-Ugento si disputerà senza tifosi.

Brindisi-Ugento

Partiamo proprio dalla sfida salvezza, Il Brindisi, nonostante una penalizzazione di 14 punti che lo vede attualmente in fondo alla classifica con 19 punti, ospita l'Ugento, squadra che naviga nelle zone basse con 30 punti.

Per il Brindisi, questa partita rappresenta un'opportunità per dimostrare carattere e cercare di risalire la china, mentre l'Ugento cercherà di allontanarsi ulteriormente dalla zona retrocessione.

La partita sarà diretta dall'arbitro Cavacini di Lanciano e trasmessa in diretta su Canale 85 Antenna Sud Teleregione color.​

Casarano-Manfredonia

Il Casarano, capolista con 64 punti, affronta il Manfredonia, in piena zona playout con 30 punti. I padroni di casa vorranno consolidare la loro posizione al vertice, mentre il Manfredonia, in ottima forma ben 11 punti nelle ultime 5, cercherà l'impresa per guadagnare punti vitali nella lotta per non retrocedere. L'incontro sarà arbitrato da Martini di Valdarno e sarà disponibile in diretta in streaming su Diffusione Stereo.

La gara come d'accordo tra le due società verrà disputata alle 15:30

Città di Fasano-Nocerina

Il Città di Fasano, attualmente sesto con 41 punti, ospita la Nocerina, seconda forza del campionato con 60 punti. Entrambe le squadre sono in corsa per obiettivi importanti: il Fasano mira ai playoff, mentre la Nocerina non vuole perdere terreno nella corsa al primo posto.

L'arbitro designato è Balducci di Empoli.​ La gara, sarà disputata senza tifosi ospiti. La diretta streaming sarà disponibile sul sito forzanocerina.it. La partita, dopo un accordo tra le due società, verrà disputata alle 15:30

Costa d'Amalfi-Matera

Il Costa d'Amalfi, fanalino di coda con 16 punti, affronta il Matera, settimo in classifica con 41 punti.

Per il Costa d'Amalfi, ogni partita è una finale nella lotta per la salvezza, mentre il Matera punta a rimanere agganciato al treno playoff.

La direzione di gara è affidata a Molinaro di Lamezia Terme.​

Virtus Francavilla-Angri

La Virtus Francavilla, quinta con 42 punti, sfida l'Angri, terzultimo a quota 23. La Virtus vuole consolidare la propria posizione in zona playoff, mentre l'Angri è alla disperata ricerca di punti per evitare la retrocessione.

L'incontro sarà arbitrato da Vazzano di Catania.​

Gravina-Ischia

Il Gravina, dodicesimo con 34 punti, ospita l'Ischia, decima con 36 punti. Entrambe le squadre sono a metà classifica e cercano punti per allontanarsi definitivamente dalla zona calda.

La partita sarà diretta da Noce di Genova e trasmessa in differita su Teleischia.​

Martina-Nardò

Il Martina, terzo in classifica con 55 punti, affronta il Nardò, ottavo con 38 punti. Il Martina vuole mantenere il passo delle prime, mentre il Nardò cerca di avvicinarsi alla zona playoff.

L'arbitro dell'incontro è Waldmann di Frosinone.

Palmese-Francavilla​

La Palmese, nona con 37 punti, sfida il Francavilla, a quota 37. Entrambe le squadre sono in una posizione di classifica che richiede attenzione: una vittoria potrebbe significare un passo importante verso la salvezza tranquilla. La direzione di gara è affidata a Branzoni di Mestre.​

Acerrana-Fidelis Andria

Infine, l'Acerrana, tredicesima con 32 punti, ospita la Fidelis Andria, quarta forza del campionato con 54 punti.

La squadra campana cerca punti per allontanarsi dalla zona playout, mentre la Fidelis Andria punta a rimanere nelle posizioni di vertice.

L'arbitro designato è Travaini di Busto Arsizio.​ La gara inizierà alle 15:30.