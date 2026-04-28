Roberto Mancini ha scritto un nuovo capitolo nella sua illustre carriera, conquistando il titolo di campione del Qatar alla guida dell'Al Sadd. Il successo è arrivato dopo una vittoria cruciale per tre a due nello scontro diretto contro l'Al Shamal, la squadra che occupava la seconda posizione in classifica. Questa vittoria ha permesso alla formazione allenata dal tecnico italiano di assicurarsi il campionato con un margine di cinque punti sui diretti rivali, al termine di una stagione ricca di colpi di scena e culminata in una decisiva sfida finale.

La strada verso il titolo non è stata priva di ostacoli. L'Al Sadd aveva infatti già festeggiato la conquista aritmetica del campionato alcune settimane fa. Tuttavia, la situazione si era inaspettatamente riaperta a causa di un ricorso accolto dalla federazione qatariota. Il reclamo, presentato dall'Al Shamal, riguardava una presunta irregolarità nella formazione schierata da un'altra squadra, il Qatar SC, durante una partita precedentemente persa contro l'Al Shamal. La conseguente vittoria a tavolino assegnata all'Al Shamal per 3-0 aveva rianimato le speranze dei rivali, riaprendo completamente la corsa al titolo. È stato quindi necessario attendere lo scontro diretto del lunedì 27 aprile per risolvere definitivamente la contesa e assegnare il trofeo all'Al Sadd.

Un nuovo trionfo per Roberto Mancini

Per Roberto Mancini, questo trionfo in Qatar rappresenta un'ulteriore conferma del suo talento e della sua capacità di vincere a livello internazionale. Si tratta infatti del terzo titolo nazionale conquistato in altrettanti paesi diversi, dopo i prestigiosi successi ottenuti in Italia e in Inghilterra. Con questa vittoria, il tecnico jesino aggiunge il quindicesimo trofeo alla sua già ricca bacheca da allenatore, consolidando la sua reputazione come uno degli strateghi più vincenti e apprezzati nel panorama calcistico mondiale. Il suo palmarès si arricchisce così di un altro alloro, testimonianza di una carriera costellata di successi sia a livello di club che, in passato, con la nazionale italiana.

La partita decisiva e i marcatori protagonisti

Nel match che ha sigillato il destino del campionato qatariota, l'Al Sadd ha dimostrato la propria superiorità imponendosi per 3-2. I gol decisivi per la squadra di Mancini sono stati realizzati da Akram Afif, dall'esperto ex Liverpool Roberto Firmino e dal talentuoso brasiliano Paulo Otavio. Nonostante gli sforzi, le reti di Boundejah e di Jeison Murillo, ex difensore con trascorsi nell'Inter e nella Sampdoria, non sono state sufficienti per l'Al Shamal per ribaltare il risultato. Con questa vittoria, l'Al Sadd celebra il diciannovesimo titolo della sua storia, un traguardo significativo che sottolinea la sua egemonia nel calcio qatariota. La festa finale, seppur con qualche settimana di ritardo rispetto alla prima celebrazione annullata, ha finalmente potuto esplodere, coronando un percorso lungo e complesso.