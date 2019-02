Annuncio

In una zona remota dell'Australia una telecamera della polizia ha registrato un'immagine molto particolare. Si tratta, almeno in apparenza, di un oggetto tondeggiante, posto in una posizione particolare, che appare e scompare nell'arco di alcuni secondi durante un violento temporale. Il continuo cadere dei fulmini rende la scena ancor più suggestiva e le stesse forze dell'ordine, quando hanno rilasciato il video sul web, non si sono trattenute dal dichiarare: "Non siamo soli".

La misteriosa luce nel cielo australiano

La polizia di Broome, in una delle zone più remote dell'Australia, ha colto delle immagini straordinarie di una strana luce brillante che si libra nel cielo. Girato durante un intenso temporale, il video ha immediatamente scatenato discussioni sugli alieni, anche da parte della stessa polizia, che non si è trattenuta dal suggerire che l'oggetto apparso nel filmato potesse essere un UFO.

"Dopo aver esaminato la videosorveglianza a circuito chiuso della spiaggia cittadina dopo l'ultima tempesta notturna, sembra che non siamo soli", questo il tweet sul profilo ufficiale della Polizia.

Il video mostra in modo evidente i fulmini del violento temporale. Poi appare nel cielo, in alto sulla sinistra, una luce brillante stranamente simile a un disco volante. Il misterioso oggetto sembra rimanere fermo per alcuni secondi, per poi allontanarsi e tornare di nuovo.

Un'ipotesi 'semplice' per l'avvistamento

La polizia ha pubblicato il video su Facebook e Twitter, scatenando l'interesse di migliaia di persone e reazioni da tutto il mondo. Alcuni utenti hanno però avanzato una spiegazione più "terrestre e semplice" per comprendere l'origine dello strano UFO.

Secondo alcuni, è possibile scorgere un'auto in basso a destra che si sta muovendo. Sembrerebbe che l'oggetto luminoso nel cielo si muova in modo speculare al veicolo, il che farebbe supporre che sia direttamente connesso ad esso. In altre parole, è possibile che la luce proiettata dalla macchina vada a creare un effetto lente nell'obiettivo della telecamera. In questo modo si potrebbe spiegare lo strano oggetto luminoso tondeggiante che si muove nel cielo. La spiegazione sembra molto plausibile, ma al tempo stesso è anche strano che gli agenti di polizia non vi abbiano pensato, creando tanto clamore intorno al video. Su quale sia la realtà dietro la luce restano dunque dei dubbi.