Umberto Bossi, il fondatore della Lega Nord, si trova ricoverato in gravi condizioni presso l’ospedale di Varese nel reparto di rianimazione.

La notizia riportata dal sito Lapresse è stata ripresa da tutte le maggiori testate giornalistiche ed in queste ore sta facendo immediatamente il giro del web. La causa del ricovero da parte del Senatùr sarebbe un malore avvenuto nella casa di Gemonio. Dopo aver perso i sensi, Bossi sarebbe caduto e avrebbe battuto la testa. Sulla cause i medici del nosocomio non si pronunciano, in attesa di accertamenti, e mantengono uno stretto riserbo sulle reali condizioni dell’ex leader leghista.

Alcune fonti parlamentari vicine alla Lega parlano di condizioni serie per Umberto Bossi ma escludono un’emorragia.

Appena giunto al nosocomio in codice rosso, il senatore è stato sottoposto ad un angiotac del cervello dalla quale è emersa l’assenza di sangue. A causa dei valori bassi potrebbe essersi scatenata una crisi epilettica. Nonostante le gravi condizioni del fondatore della Lega, al momento si sa che il senatore riuscirebbe a muovere bene il braccio destro, per questo c’è grande ottimismo all’ospedale di Varese dove il senatore è in cura. In attesa di una nuova tac che verrà effettuata tra 12 ore circa, al Senatùr è stata sospesa la sedazione. Nella giornata di domani mattina, uscirà un nuovo bollettino medico per aggiornare sulle condizioni di salute di Bossi.

Il mondo della politica si stringe intorno ad Umberto Bossi

Per valutare le condizioni di salute di Umberto Bossi bisognerà attendere la giornata di domani.

I medici attualmente non sono in grado di capire se il fondatore della Lega sia stato colpito o meno da un ischemia cerebrale. Ricordiamo che Umberto Bossi ha 77 anni ma già da tempo soffre di problemi di salute. In seguito alla notizia del ricovero del Senatùr sono arrivati numerosi messaggi rivolti a Bossi da parte di numerosi esponenti politici. Il primo ad esprimere un pensiero per Bossi è stato Roberto Maroni: “Coraggio vecchio leone, siamo tutti con te”. Anche il fondatore di Forza Italia, Silvio Berlusconi durante la lunga registrazione di Porta a Porta che andrà in onda nelle serata di oggi si è espresso in merito alle delicate condizioni di salute del leghista: “Bossi è una brava persona e leale, siamo amici.

Gli voglio bene e gli mando affettuosi auguri di pronta guarigione”. Infine il governatore della regione Veneto, Luca Zaia ha invitato il fondatore leghista a tenere duro e non mollare.