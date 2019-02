Annuncio

Continuano i problemi di salute per Ozzy Osbourne: dopo l’emoraggia all’occhio per un colpo di tosse, una forte influenza ha causato lo spostamento della data di inizio del suo No More Tour 2, in seguito definitivamente cancellato a causa dell’aggravarsi dell’infezione alle vie respiratorie che minacciava di trasformarsi in polmonite. È di questa notte la notizia che il Madman è stato ricoverato a causa delle complicazioni del suo stato di salute.

Ozzy in ospedale: il messaggio di Sharon

Sua moglie Sharon Osbourne ha mandato questo messaggio ai fan: “Come qualcuno probabilmente già sa, Ozzy è stato ricoverato [VIDEO] a causa delle complicazioni dell’influenza. I suoi dottori ritengono che questo sia il modo migliore per farlo rimettere al meglio.

Grazie a tutti voi per la vostra preoccupazione e il vostro amore”.

Sharon, figlia del manager Don Arden, ha seguito Ozzy sin da quando cantava nei Black Sabbath alla fine degli anni Settanta. Dopo il licenziamento del cantante dalla band di Tony Iommi, Sharon ha raccolto i cocci e gli ha cucito attorno un gruppo su misura, che ha portato alla realizzazione dell’ottimo Blizzard Of Ozz, l’esordio di una carriera solista che dura ancora oggi. Con tempismo imbarazzante, Ozzy è tornato nuovamente assieme ai Black Sabbath dopo la morte di Ronnie James Dio, che lo aveva sostituito nella band e con i quali cantava ancora prima della sua morte, con il moniker Heaven & Hell (a causa di problemi legali sull'utilizzo del nome).

Nel 2017, i Black Sabbath hanno annunciato la sospensione delle attività live con un tour durante il quale è stato distribuito l'EP The End. Come lo stesso Ozzy ci ha insegnato nel corso degli anni, però, nessun tour sembra mai essere l'ultimo: il Madman ha infatti ventilato che i Black Sabbath potrebbero tornare sul palco nel 2022 in occasione dei XXII Commonwealth Games, che si terranno a Birmingham, città che ha visto i natali della band nel 1968.

Ozzy e Sharon

Dopo essersi sposati nel 1982, nonostante i - molti - alti e bassi, Ozzy e Sharon sono ancora insieme. Dal loro matrimonio, che tutti hanno potuto vedere nel reality show The Osbournes, sono nati tre figli: Aimee, Jack and Kelly. Se volete approfondire le avventure della loro vita, potete leggere quete tre autobiografie: I Am Ozzy (Little, Brown Book Group, 2009), pubblicato come Io sono Ozzy in Italia per Arcana nel 2010), Extreme - My Autobiography (Time Warner Books, 2005) e Survivor - My story, the next chapter (Spere, 2007).