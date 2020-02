A Bologna oggi 28 febbraio è stata rintracciata e arrestata dagli agenti della Polfer, la donna che ieri pomeriggio a Roma aveva abbandonato un bimbo nei pressi della stazione Termini. La donna, una venticinquenne nata in Italia, di origine croata, è stata arrestata per 'abbandono di minore'.

Nel pomeriggio di giovedì 27 febbraio, la venticinquenne si è recata in Via Principe Amedeo e - senza dare nell'occhio - ha lasciato la carrozzina poco lontano dai terminal della stazione ferroviaria e poi si è data alla fuga.

Poco dopo una passante ha notato la carrozzina incustodita, dando prontamente l'allarme. Sul posto si sono recate le forze dell'ordine della zona di Roma, che hanno avviato le prime indagini.

I dettagli del ritrovamento della donna

Gli agenti della Polfer di Bologna sono intervenuti oggi, venerdì 28 febbraio, dopo aver ricevuto la segnalazione da parte dei colleghi di Roma, i quali hanno inviato alcuni fotogrammi della donna ricavati dalle telecamere della zona. La venticinquenne è stata poi fermata sul treno 'Euronight 296', partito da Roma e diretto a Monaco di Baviera, in Germania.

Dopo aver controllato ogni carrozza gli agenti hanno trovato e identificato la donna, la quale era probabilmente intenta a lasciare l'Italia e viaggiava insieme ad un'altra figlia di 5 anni.

Le condizioni dei bambini

La bambina di 5 anni è stata portata al pronto soccorso pediatrico Sant'Orsola di Bologna, dove è stata visitata dai medici, i quali hanno poi accertato che sta bene, a parte una lieve ecchimosi su uno zigomo.

In seguito la bambina è stata affidata ai servizi sociali e trasferita presso una struttura specializzata per minori.

Il bimbo di 7 mesi è stato sottoposto ad analisi ed accertamenti vari, i medici hanno poi accertato le condizioni del piccolo, il quale è apparso ben curato e nutrito e ha risposto positivamente a tutti gli stimoli. L'ospedale in questione ha poi allertato i servizi sociali, i quali, per il momento, si prenderanno cura del bambino.

Le indagini della polizia

Dalle indagini della Procura di Roma è emerso che la donna, quando ha abbandonato la carrozzina, era vestita di scuro con un cappuccio in testa, in compagnia dell'altra figlia di 5 anni. La venticinquenne non aveva precedenti penali, dopo gli accertamenti la polizia ha constatato che la donna non aveva una fissa dimora, ma viveva presso una struttura di accoglienza per madri in difficoltà sulla Cassia.

Tuttora sono in corso le indagini del caso, intanto la venticinquenne è stata arrestata e portata nel carcere della Dozza, a Bologna. Al momento sono ancora sconosciute le motivazioni che hanno portato la ragazza ad abbandonare suo figlio.