Il Coronavirus, il terribile virus che sta terrorizzando il mondo intero, sarebbe una piaga inviata da Dio per far in modo che gli uomini si convertano. E, ad avvertire l'umanità sarebbe stata, con un messaggio, la Madonna di Medjugorie. La singolare (e sconvolgente) tesi è stata enunciata nei giorni scorsi durante il programma di padre Livio Fanzaga (in onda su Radio Maria, seguitissima emittente cattolica nazionale). Intanto, in Italia, rimane alto l'allarme Covid-19: il numero di contagiati è in aumento, ma si segnalano le prime guarigioni.

La tesi di Radio Maria sul Coronavirus

Padre Livio Fanzaga è il direttore di Radio Maria Italia e, per la sua fervente devozione è considerato una sorta di "ultrà della fede". In tantissimi, ogni giorno, ascoltano con interesse i suoi commenti sulla Vergine e il mistero delle apparizioni. Durante uno dei suoi recenti interventi ha voluto fare il punto sull'emergenza sanitaria scatenata dal Coronavirus. Il sacerdote di Erba (Como) ha dichiarato che la recente epidemia di Covid-19 sarebbe una piaga inviata addirittura da Dio sulla terra allo scopo di convincere gli uomini a redimersi.

"Con la diffusione del Coronavirus - ha spiegato convinto - si sta realizzando quello che è stato definito come il 'periodo di Satana'". Quindi, ha aggiunto che la pandemia che si è abbattuta negli ultimi mesi in tutto mondo sarebbe un avvertimento che arriva, direttamente, dalla Vergine di Medjugorie.

La preghiera per sconfiggere il Coronavirus

L'ammonimento, secondo Padre Fanzaga, sarebbe stato veicolato ai diversi veggenti da Maria durante una delle sue periodiche apparizioni.

"Basta ascoltare il messaggio consegnato, il 17 settembre ad Ivan, per capire che gli uomini stanno mettendo da parte Dio per prendere il suo posto; quindi ha ricordato che la pandemia di Coronavirus ha avuto inizio proprio in Cina, un paese teatro di persecuzioni anticristiane. Poi, il Covid-19 si sarebbe trasferito in Italia dove, sempre secondo il direttore di Radio Maria, "il secolarismo sta cancellando sia i tratti del sacro che le radici della fede nazionale":

Fanzaga ha anche accostato simbolicamente la difficile situazione sanitaria di queste settimane all'epidemia del Seicento (raccontata da Alessandro Manzoni), alla peste nera (narrata, nell'alto Medio Evo, dal Boccaccio) e alla terribile 'Spagnola' (che, nella prima decade del secolo scorso, decimò la popolazione mondiale).

Tutti segni evidenti, inviati, per padre Livio, per far convertire gli uomini alla fede e per riavvicinarli al sacro.

"Si tratta di un ammonimento - ha continuato Fanzaga - che vuole dirci che per metterci in ginocchio ci vuole veramente poco". Tuttavia, il sacerdote di Erba avrebbe anche una "soluzione" per difenderci dal Coronavirus: la preghiera. "Bisogna tenere sempre in mano la corona del santo rosario". Anche perché, il tempo dei segreti si sta avvicinando e ci saranno cose terribili (come altre epidemie, guerre o sconvolgimenti della natura).

Il Coronavirus continua a preoccupare

“Con il Coronavirus – ha aggiunto il direttore di Radio Maria - abbiamo potuto aprire gli occhi: è arrivato al momento giusto".

"La Madonna - ha concluso - ci ha inviato un messaggio chiarissimo: pregate, convertitevi, mettetevi dalla parte della fede e liberatevi, così, dal maligno'”.

Le parole pronunciate da padre Livio hanno suscitato reazioni e anche polemiche. Il Coronavirus, infatti, è una delle pagine di Cronaca Nera più terrificanti degli ultimi decenni. L'ultimo bilancio fornito nella serata di venerdì 28 febbraio dalla Protezione Civile parla, infatti, di quasi 900 positivi e 21 persone decedute in Italia.