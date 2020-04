Un giovane di solo 20 anni ha perso tragicamente la vita poche ore fa in Calabria, precisamente in provincia di Cosenza, mentre stava facendo il bagno al mare. Al momento l'intera dinamica risulta essere poco chiara. Sul luogo della tragedia si sono precipitati i sanitari del 118 che hanno tentato di soccorrerlo e di trasportarlo in ospedale ma le sue condizioni di salute sono risultate essere disperate e per lui non c'è stato nulla da fare. Non è chiaro il perché il giovane si trovasse al mare nonostante il lockdown presente in tutta Italia da ormai diverse settimane.

Un vigile del fuoco di Cosenza ha inoltre perso la vita proprio a causa del coronavirus: nonostante il ricovero per lui non c'è stato nulla da fare.

Corigliano Rossano, giovane muore mentre si fa un bagno al mare

Aveva solo 20 anni il giovane che nella giornata di oggi ha perso la vita nella cittadina di Corigliano Rossano, nel cosentino, precisamente in località Fabrizio. Le notizie che ci giungono dal luogo risultano essere ancora molto frammentarie, ma sembrerebbe che il ragazzo si fosse tuffato in mare per fare un bagno quando, per cause ancora in corso di accertamento, si sarebbe sentito male, annegando.

Sul luogo si sono quindi recati tempestivamente i sanitari del 118, sia con un'ambulanza che con l'elisoccorso. Il personale sanitario ha tentato di fare il possibile per soccorrerlo prestandogli le prime cure del caso. Purtroppo, però, le sue condizioni di salute sono sembrate essere subito disperate e i sanitari non sono riusciti nemmeno a trasportarlo in ospedale, in quanto il suo cuore ha smesso purtroppo di battere.

Oltre al personale medico, sul luogo della tragedia si sono recati anche gli uomini della Capitaneria di Porto di Corigliano e la polizia municipale per poter effettuare i vari rilievi del caso. Il giovane sembrerebbe essere di origine straniera, probabilmente un migrante. Nelle prossime ore gli inquirenti dovranno stabilire l'effettiva causa dell'annegamento, anche se l'ipotesi più accreditata resta comunque un malore che il 20enne avrebbe accusato mentre si trovava all'interno dell'acqua.

Altra notizia di cronaca: muore un vigile del fuoco di Cosenza a causa del coronavirus

Purtroppo ci giunge un'altra notizia di cronaca. Un vigile del fuoco di Cosenza ha perso la vita dopo essere stato contagiato dal coronavirus. L'uomo si chiamava Angelo Bonaventura Ferri e aveva 51 anni. Da diversi giorni era ricoverato all’ospedale Mater Domini di Catanzaro. Le sue condizioni di salute si sono purtroppo aggravate fino a quando, poche ore fa, è sopraggiunto il decesso. È la 18ma vittima da Covid-19 della provincia di Cosenza.