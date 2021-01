Un grave incidente stradale, in queste ore, ha sconvolto la vita di Annabella Prisco nota al pubblico di Canale 5 per la sua partecipazione a Uomini e donne, nelle vesti di corteggiatrice. Annabella e sua sorella Debora sono rimaste coinvolte, qualche giorno fa, in un terribile incidente che purtroppo è risultato essere fatale per la sorella più piccola della ragazza vista nella trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi.

Incidente stradale per Annabella Prisco, corteggiatrice di Uomini e donne

L'incidente stradale è avvenuto ad Avellino, la città dove Annabella vive assieme ai suoi familiari.

Al timone della vettura vi era proprio Annabella, mentre al suo fianco c'era la sorella 17enne che purtroppo non ce l'ha fatta in seguito al terribile impatto che c'è stato con un'altra vettura.

Subito dopo l'incidente, stando alle prime ricostruzioni dei fatti, sarebbe stata proprio Annabella ad allertare i soccorsi e ad avvertire la famiglia a proposito di ciò che era successo. Per Debora, però, non c'è stato nulla da fare: la ragazza è morta mentre Annabella è stata portata in ospedale in codice rosso e attualmente le sue condizioni sarebbero stabili. La notizia dell'incidente ha fatto subito il giro del web e dei social, lasciando amareggiate e senza parole le tantissime persone che conoscevano le sorelle Prisco.

Annabella aveva ottenuto il massimo della sua popolarità dopo la partecipazione a Uomini e donne, dove si mise in gioco come corteggiatrice del cavaliere Riccardo Guarnieri, noto al pubblico della trasmissione di Maria De Filippi per la sua tormentata storia d'amore con Ida Platano.

La sorella di Annabella non ce l'ha fatta: Debora muore a 17 anni

Le due sorelle erano molto conosciute anche per il loro seguitissimo profilo social su Tik Tok, dove si divertivano a postare filmati della loro vita quotidiana. E proprio poco prima del fatale e terribile incidente stradale, Annabella e Debora avevano caricato un loro video post parrucchiere.

Immediata la reazione anche da parte dell'istituto scolastico frequentato da Debora. Dopo aver appreso la notizia della morte della 17enne, il dirigente scolastico ha scelto di sospendere le attività scolastiche in segno di lutto. "Non ci sono parole per esprimere il dolore della nostra comunità per la perdita di Debora" ha scritto il dirigente scolastico in una nota stampa.

Immediata anche la reazione dei fan di Annabella che avevano avuto modo di conoscerla per la sua esperienza televisiva a Uomini e donne, i quali si sono stretti intorno al dolore della ragazza e della sua famiglia per la grave perdita subita in queste ore.