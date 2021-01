Il mondo delle notizie è complesso - e le storie e le immagini false sono spesso ampiamente condivise sui social media. La redazione di Blasting News individua ogni settimana le bufale più popolari e le informazioni fuorvianti per aiutarvi a distinguere il falso dal vero. Ecco le affermazioni più condivise di questa settimana, nessuna delle quali è vera.

USA

Affermazione: Uno screenshot di Fox News afferma che 400.000 americani sono morti entro 9 ore dalla presidenza di Biden

Fatti: Uno screenshot di Fox News è stato condiviso sui social media, affermava: "Joe Biden è stato presidente per nove ore e 400.000 americani sono morti".

Verità: Nell'angolo in alto a destra dello screenshot, possiamo vedere la filigrana "The Daily Show with Trevor Noah," che è il nome dell'account che ha anche condiviso lo screenshot in primo luogo.

"The Daily Show" si descrive come una pagina satirica di Twitter che condivide notizie riportate da "Trevor Noah e il team di notizie più falso del mondo". Pertanto, questa notizia è falsa e lo screenshot è contraffatto.

Hannity tonight pic.twitter.com/uiYdRzuf0S — The Daily Show (@TheDailyShow) January 20, 2021

USA

Affermazione: L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha lanciato un nuovo partito politico statunitense chiamato "Patriot Party".

Fatti: Il Wall Street Journal ha riportato che Donald Trump ha lanciato l'idea di formare un nuovo partito politico americano chiamato "Patriot Party".

Dopo l'annuncio, i sostenitori di Trump hanno iniziato a promuovere il "Partito" sui social media creando una pagina ufficiale e iniziando a vendere gadget come le magliette "The Patriot Party". Un sostenitore è persino andato a depositare documenti presso la Federal Election Commission (FEC) chiedendo un sostegno finanziario per aiutare il partito a decollare.

Verità: Dopo questo annuncio legato alla Federal Election Commission, la campagna ufficiale di Trump ha condiviso una dichiarazione dicendo che c'è stata "confusione tra il pubblico, che può essere indotto a credere che le attività del Patriot Party siano state autorizzate dal signor Trump o dal DJTFP (Donald J.

Trump for President) - o che i contributi a questo comitato non autorizzato vengano versati al DJTFP - quando questo non è vero."

A new, pro-Donald Trump ‘MAGA Patriot Party’ has filed official papers with the federal government in the State of Texas!https://t.co/OS0rybpCQx — Renato Oliveira (@rcunha38) January 28, 2021

USA

Affermazione: Dopo l'inaugurazione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden, gli utenti di Internet hanno notato che aveva una "guardia del corpo cinese", il che dimostra che "lavora per la Cina".

Fatti: Durante l'Inauguration Day, gli utenti di Internet hanno iniziato a condividere i filmati di un uomo a capo del team di protezione presidenziale. Quest'ultimo è stato descritto come "cinese" e gli utenti di Internet credono che faccia parte del partito comunista cinese.

Così, sono state condivise le dichiarazioni che Biden "lavora per la Cina".

Verità: L'uomo mostrato nei post è David Cho, un cittadino coreano-americano e un membro decorato e di lunga data del servizio segreto degli Stati Uniti. Come affermato da Reuters, ha servito sotto l'amministrazione Trump.

USA

Affermazione: Facebook ha disconnesso gli utenti per installare un dispositivo di tracciamento sui loro telefoni

Fatti: Un post è stato condiviso 1.500 volte dal 23 gennaio e mostra un utente di Facebook che riporta una scheda "Tracking" su uno screenshot delle impostazioni della privacy di un iPhone Apple. La didascalia recita: "Quelli di voi che sono stati disconnessi da Facebook questa mattina... controllate i vostri telefoni, perché sembra che un nuovo dispositivo di tracciamento per l'app sia stato messo sui nostri telefoni".

Verità: La funzione "Tracking" sui dispositivi Apple è parte dell'iOS 14 di Apple rilasciato nel 2020. Ha lo scopo di dare agli utenti Apple un maggiore controllo sui propri dati e sulla privacy. Come riferisce Reuters, per utilizzare questa funzione di "tracciamento", gli utenti devono esplicitamente consentire alle applicazioni scaricate di utilizzare i loro dati.

Italia

Affermazione: Il confronto tra le inaugurazioni di Trump e Biden dimostra che le elezioni americane sono state rubate

Fatti: Post condivisi sui social media confrontano due immagini, una dell'inaugurazione di Donald Trump nel 2017 e un'altra dell'inaugurazione di Joe Biden il 20 gennaio 2021. Secondo i post, il fatto che l'immagine dell'inaugurazione di Trump mostri una folla di sostenitori e quella di Biden mostri solo poche persone sarebbe la prova che il repubblicano ha molto più sostegno popolare del democratico e che, quindi, le elezioni USA del 2020 sono state rubate.

Verità: Innanzitutto, le due immagini riprodotte nei post sono vere. Tuttavia, va notato che l'inaugurazione di Trump, il 20 gennaio 2017, non ha avuto luogo durante una pandemia, come è successo nel caso dell'inaugurazione di Biden la scorsa settimana. Per frenare la trasmissione del coronavirus, la cerimonia di Joe Biden è stata frequentata solo da ospiti ufficiali. I sostenitori del democratico, a loro volta, sono stati invitati dalle autorità a seguire la cerimonia da casa, attraverso i media.

UK

Affermazione: Le mascherine e le vaccinazione hanno aumentato la mortalità dei pazienti con COVID-19 nel Regno Unito

Fatti: Alcuni utenti dei social media hanno messo in dubbio l'efficacia delle mascherine e del vaccino. Un grafico è stato condiviso online che mostra il numero di morti nel Regno Unito durante la pandemia.

Si legge quindi che, da ottobre, le morti sono aumentate nel Regno Unito nonostante le chiusure, le mascherine obbligatorie e l'inizio delle vaccinazioni. Commenti come: "Perché siamo a questo punto? Se le chiusure funzionano, se le maschere funzionano, se il distanziamento sociale funziona, se il nuovo vaccino funziona? "Qualcosa chiaramente non funziona. I più grandi denominatori comuni sono l'uso costante di mascherine e il vaccino", scrivono gli utenti di Internet.

Verità: come riporta Reuters, non c'è alcun legame provato tra l'aumento dei decessi da ottobre e l'uso delle mascherine così come la diffusione del vaccino. Prove scientifiche condivise dall'OMS hanno dimostrato che le mascherine sono un modo efficace per combattere il virus.

Per la vaccinazione, le persone che ricevono il vaccino di Pfizer e Oxford-AstraZeneca avranno bisogno di due dosi prima di raggiungere la massima protezione contro il COVID-19. Finora, più di sei milioni di persone hanno ricevuto la prima dose nel Regno Unito e 400.000 hanno ricevuto due dosi. Quindi, come scrive Reuters, è "troppo presto perché l'impatto della vaccinazione si faccia sentire". Inoltre, la nuova variante del coronavirus che ha colpito il Regno Unito dovrebbe essere presa in considerazione nell'aumento dei decessi. È almeno il 70% più trasmissibile e potrebbe essere più mortale, secondo alcuni scienziati.

Francia

Affermazione: Un farmacista fa un test antigenico con la Coca-Cola e ottiene un risultato positivo

Fatti: Un video di un farmacista che esegue un test antigenico è stato visto oltre 300.000 volte e condiviso oltre 40.000 volte su Internet.

Nel video, l'uomo mette alcune gocce di Coca-Cola su un test AAZ che segnala una possibile positività da coronavirus. Pochi minuti dopo, dice che il test è positivo.

Verità: in una dichiarazione pubblicata martedì 26 gennaio, il produttore francese AAZ ha reagito al video dicendo che non c'è "ovviamente nessun virus Covid-19 in questa bibita". Spiegando poi che l'uomo ha "abusato" del test antigenico creando "una reazione chimica" del test e non una "reazione immunologica". La dichiarazione aggiunge che "Il test deve essere utilizzato con un reagente di estrazione [che non è il caso nel video], che è fornito nel kit e che è essenziale. Ha un ruolo cruciale in quanto equilibra il pH della reazione, il che garantisce la performance del test".

Inoltre, l'uomo nel video ha detto all'AFP: "Stavamo scherzando con gli amici". Ha poi aggiunto: "Ho visto che ci sono idee complottiste annesse al mio video, cose che combatto e ora sono il loro alfiere, è orribile, sono completamente sopraffatto".

Sudafrica

Affermazione: l'azienda farmaceutica AstraZeneca è di proprietà dell'"uomo cinese più ricco"

Fatti: Un account Facebook a nome del politico sudafricano Vytjie Mentor ha condiviso un post in cui si legge che "AstraZeneca è di proprietà di un CINESE RICCO che sta a HONG KONG e ha LEGAMI con il GOVERNO CINESE".

Secondo AFP Il post è stato condiviso centinaia di volte.

Verità: AFP riferisce che l'account di Facebook non è stato verificato ed è noto per condividere informazioni non provate e false sul COVID-19. Inoltre, l'European Pharmaceutical Journal descrive AstraZeneca come una "multinazionale anglo-svedese di prodotti farmaceutici e biofarmaceutici". Il sito afferma anche che la sua sede è a Cambridge, Regno Unito. Il suo amministratore delegato non è "l'uomo cinese più ricco" ma un francese di nome Pascal Soriot.

Hong Kong

Affermazione: Biden ha ricevuto una lettera ufficiale da Trump che dice "sai che ho vinto"

Fatti: Un'immagine condivisa su Facebook sostiene di mostrare una lettera inviata da Donald Trump a Joe Biden il 20 gennaio 2020, in occasione dell'inaugurazione del democratico.

Nel documento, che mostra il sigillo del presidente degli Stati Uniti, c'è solo la frase "Joe, tu sai che ho vinto".

Verità: Un'analisi forense dell'immagine effettuata da AFP Fact Check, utilizzando lo strumento InVID-WeVerify, mostra che la lettera è stata manipolata digitalmente. AFP sottolinea anche il fatto che il sigillo della lettera condivisa sui social media è diverso da quello utilizzato dalla Casa Bianca nelle sue comunicazioni ufficiali. Oltre a questo, lo stesso modello di lettera è già stato utilizzato in altre voci legate all'ex presidente degli Stati Uniti. Trump ha effettivamente lasciato una lettera per il suo successore, ma il contenuto del documento non è stato rivelato.

Indonesia

Affermazione: Un video mostra persone che svengono dopo aver ricevuto il vaccino Covid-19

Fatti: Un video condiviso decine di migliaia di volte su Facebook, YouTube e TikTok sostiene di mostrare persone che svengono in Indonesia dopo aver ricevuto il vaccino Covid-19.

Verità: Una ricerca inversa di immagini su internet mostra che le immagini condivise sono state originariamente pubblicate l'11 febbraio 2018, e mostrano studenti che si ammalano dopo aver ricevuto vaccini contro la difterite nelle scuole dell'isola indonesiana di Madura.

Thailandia

Affermazione: la NASA ha annunciato la possibilità che il sole sorga a ovest

Fatti: Post condivisi migliaia di volte su Facebook affermano che la NASA ha annunciato la possibilità che il sole sorga a ovest. "La NASA conferma la possibilità che il sole sorga da ovest. La terra sta girando nella direzione opposta che fa sì che il sole sorga dal lato ovest. I ricercatori credono che stiamo andando verso l'inversione del campo magnetico che ci porterà alla fine dell'umanità e all'avvicinarsi del giorno del giudizio", si legge nella didascalia dei post.

Verità: In una dichiarazione all'AFP, la NASA ha detto: "Né la NASA né qualsiasi altra organizzazione scientifica sta predicendo che il sole possa sorgere a ovest. L'inversione dei poli magnetici è un fenomeno reale che è accaduto molte volte in passato, e gli scienziati di tutto il mondo lo studiano, ma un'inversione che porta la Terra a girare nella direzione opposta per far sorgere il Sole a ovest è falsa".

Brasile

Affermazione: Lula è stato eletto da Transparency International come il leader più corrotto della storia

Fatti: Un articolo pubblicato sul sito Veja Oeste e poi condiviso sui social media sostiene che l'ex presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva è stato nominato come leader più corrotto della storia in una classifica della ONG Transparency International.

Verità: Secondo l'agenzia brasiliana di fact-checking Aos Fatos, non c'è nessuna classifica sul sito di Transparency International che indica Lula come il leader più corrotto della storia. Nei post che circolano su internet, il nome dell'ex presidente brasiliano è stato inserito in un rapporto di Transparency International intitolato "Global Corruption Report 2004".

Portogallo

Affermazione: gli europei "costretti a lavorare fino a 70 anni"

Fatti: Post condivisi su Facebook affermano che "gli europei sono costretti a lavorare fino a 70 anni in modo che lo stato possa continuare a sostenere culture avverse al lavoro".

Verità: Contrariamente a quanto affermano i post, nella maggior parte dei paesi dell'Unione Europea, il pensionamento a 65 anni è stato la norma fino agli ultimi anni, secondo le informazioni della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound). Per i prossimi anni, a causa dell'aumento dell'aspettativa di vita della popolazione, alcuni paesi prevedono di aumentare l'età della pensione statale, come l'Irlanda (68 anni entro il 2028) e la Germania (67 anni entro il 2031). Nessun paese in Europa, tuttavia, stabilisce o ha in programma oggi di fissare a 70 anni l'età minima per andare in pensione.

Spagna

Affermazione: gli immigrati fanno parte dei gruppi prioritari nel programma di vaccinazione Covid-19

Fatti: Post condivisi su TikTok e Twitter affermano che gli immigrati e i rifugiati sono stati inseriti in un gruppo prioritario per ricevere il vaccino Covid-19 in Spagna. I post includono un'infografica con un presunto piano di vaccinazione del Ministero della Salute spagnolo diviso in otto gruppi. Nell'immagine, gli immigrati e i rifugiati fanno parte del gruppo cinque, davanti, per esempio, ai lavoratori essenziali (come i trasporti e l'istruzione) e alle persone sopra i 55 anni.

Verità: Secondo le informazioni dell'agenzia spagnola di fact-checking Maldita, l'infografica fa parte di uno studio pubblicato nel novembre 2020 dalla piattaforma indipendente di scienziati GCMSC (Multidisciplinary Collaborative Group for Scientific Monitoring of Covid-19) e non ha nulla a che fare con il governo spagnolo o il programma di vaccinazione in atto nel paese.