Tragedia a Pietragrande, 29enne muore dentro casa

Non è stato ancora reso noto il nome della giovane 29enne che, poche ore fa, è stata trovata priva di vita all'interno di una villetta situata a Pietragrande, in provincia di Catanzaro. Dalle ultime informazioni pare che la giovane stesse trascorrendo alcuni giorni di relax con degli amici.

Sul luogo si sono precipitati i sanitari del 118, i quali hanno tentato di fare il possibile per poterla rianimare, ma ogni tentativo effettuato è risultato essere inutile: il suo cuore aveva già cessato di battere.

Nei pressi della villetta si sono recate anche le forze dell'ordine della Compagnia di Soverato e il tenente Luca Palladino che stanno eseguendo i vari rilievi di rito per poter chiarire questa drammatica vicenda.

In queste ore gli inquirenti stanno ascoltando tutti i ragazzi presenti sul posto, per raccogliere il maggior numero di indizi.

Sul posto è atteso anche il medico legale, la professoressa Isabella Aquila, dell'Istituto di Medicina legale dell'Università Magna Grecia di Catanzaro, che dovrà svolgere i vari rilievi sul corpo della giovane.

Nelle prossime ore si dovrebbero quindi avere maggiori dettagli su quanto accaduto e stabilire quale sia l’effettiva causa del decesso.

Bimba di Sellia Marina perde la vita dopo incidente con un treno in Romania

Intanto arriva un'altra notizia di cronaca attinente alla Calabria. Una bambina di 10 anni, residente nel Catanzarese, precisamente del comune di Sellia Marina, ha perso la vita insieme alla madre in Romania, dopo che sono stati travolte da un treno mentre si trovavano a bordo di un pulmino.

Le due erano partite dal comune del Catanzarese per raggiungere i parenti nell’est Europa. Quando si trovavano in Romania, il minibus sul quale viaggiavano è stato travolto da un treno locale mentre stava attraversando i binari in un’area di campagna. La madre è deceduta poco dopo l'incidente, mentre il cuore della piccola ha cessato di battere in ospedale dopo una settimana di agonia.

Le forze dell’ordine locali stanno indagando sulla dinamica dell’incidente e stabilire le responsabilità.