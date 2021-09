Un incidente stradale ha causato il decesso di due persone sulla Statale 106, nei pressi di Sellia Marina, nel catanzarese. Al momento non è stata ancora chiarita la dinamica: nello scontro sono rimaste coinvolte due autovetture. Gli occupanti di una delle due vetture sono deceduti immediatamente, mentre il conducente dell'altro veicolo è stato soccorso dal personale sanitario e trasportato in condizioni di salute critiche in ospedale. Sul posto sono sopraggiunte le forze dell'ordine per i vari rilievi di rito.

Catanzaro: due morti e un ferito grave in un incidente stradale sulla Statale 106

Nella notte di questo lunedì 27 settembre, un tragico incidente stradale verificatosi sulla Statale 106, nei pressi del comune di Sellia Marina ha causato il decesso di due persone: Massimiliano Ceccarelli di 47 anni, residente nel comune di Cropani e Antonio Costantino, di 48 anni, residente nel comune di Sellia.

Entrambi stavano lavorando come vigilantes e si trovavano sulla loro auto di servizio, una Fiat Panda. Per cause ancora tutte in corso di accertamento, si sono andati a scontrare contro un altro veicolo, una Kia Rio, dove stava viaggiando un uomo residente a Cropani. L'impatto tra i due mezzi è stato molto violento e per i due vigilantes non c'è stato nulla da fare, nonostante il tempestivo arrivo sul posto dei sanitari del 118.

I sanitari hanno potuto solo constatare l'avvenuto decesso dei due.

Per il conducente della Kia Rio è stato invece necessario l'intervento dei vigili del fuoco, che lo hanno estratto dalle lamiere accartocciate del veicolo. I vigili hanno dovuto lavorare diversi minuti per poterlo liberare e consegnare ai sanitari. Essi, dopo aver cercato di stabilizzarlo, l'hanno trasportato in codice rosso in ospedale.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Le sue condizioni di salute risultano essere molto gravi.

Si è dovuta invece attendere l'autorizzazione del medico legale per la rimozione delle salme che sono rimaste incastrate nella Fiat Panda.

I vigili del fuoco hanno inoltre messo in sicurezza la strada rimuovendo i mezzi rimasti incidentati e i vari detriti sulla carreggiata.

Le forze dell'ordine hanno effettuato i vari rilievi di rito, in modo tale da poter ricostruire al meglio la dinamica di quanto si è verificato. Il personale dell'Anas ha invece ripristinato le normali condizioni di sicurezza della sede stradale.

Per consentire tutte le operazioni si soccorso e di recupero dei mezzi coinvolti la corsia nord direzione Crotone della SS106 è rimasta chiusa al traffico per diverse ore.