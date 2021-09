Un giovane ragazzo di soli 15 anni è rimasto vittima di un incidente mentre si trovava su un trattore. La vicenda si è consumata nel cosentino. Al momento le informazioni sono molto frammentate ma sembrerebbe che il mezzo agricolo si sia ribaltato schiacciando il giovane. Sul posto si sono recati i sanitari del 118 che hanno tentato di rianimarlo, ma per lui non c'è stato nulla da fare. Le forze dell'ordine stanno indagando per stabilire l'effettiva dinamica di quanto accaduto. Sempre nel cosentino si è sfiorata un'altra tragedia: due persone sono state travolte da un veicolo.

Non sarebbero in pericolo di vita.

Cosenza, 15enne perde la vita dopo essere stato travolto da un mezzo agricolo

Non è stato reso ancora noto il nome del giovane 15enne che pochi minuti fa ha perso tragicamente la vita sulla via provinciale per Cellara, un piccolo centro del Savuto, in provincia di Cosenza. Da quanto sarebbe emerso dalle prime indiscrezioni il 15enne si trovava su un mezzo agricolo, quando per cause ancora tutte in corso di accertamento, il mezzo si è ribaltato. Il giovane si è quindi trovato sotto il trattore, non riuscendo a liberarsi. Sul posto si sono quindi recati rapidamente i vigili del fuoco che grazie all'intervento di una gru sono riusciti a liberarlo. Le ferite riportate sono risultate essere però fin da subito molto gravi.

I sanitari del 118, intervenuti con un'ambulanza, hanno tentato di fare il possibile per poterlo stabilizzare. Dopo pochi minuti il suo cuore ha però cessato di battere e il personale medico ne ha potuto constatare solo l'avvenuto decesso.

Sul luogo della tragedia si sono recati anche le forze dell'ordine che hanno iniziato a condurre tutte le indagini del caso per poter stabilire l'esatta dinamica di quanto accaduto ed accertarsi di come mai il giovane si trovasse sul mezzo agricolo.

La notizia lascia attoniti e sgomenti gli amici e i familiari del giovane che non si capacitano di quanto successo.

Altra tragedia sfiorata sempre in provincia di Cosenza

Sempre in provincia di Cosenza nella serata di ieri 14 settembre si è sfiorata un'altra tragedia: due persone sono state infatti travolte da un'autovettura mentre stavano percorrendo la Statale 106, nei pressi del comune di Corigliano Rosssano.

Le due persone pare stessero percorrendo la Statale a piedi, quando per cause in corso di accertamento, un'autovettura probabilmente non vedendoli, li ha travolti. Il conducente del veicolo si è immediatamente fermato per prestare soccorso e ha chiamato i sanitari del 118. Il personale medico dopo averli stabilizzati li ha trasportati in ospedale. Entrambi non sarebbero fortunatamente in pericolo di vita. Sulla vicenda stanno indagando le forze dell'ordine.