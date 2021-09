Nirvana sotto attacco a pochi giorni dall'anniversario del loro disco più celebre. Dopo la causa intentata circa un mese fa da Spencer Elden, che da bambino ha posato per la copertina del loro celebre disco Nevermind, ora l'avvocato di Elden torna a parlare e chiede che nella prossima ristampa del disco, prevista in uscita il prossimo 12 novembre, siano rimosse le parti intime del suo assistito. La vicenda, dopo la denuncia per sfruttamento sessuale di minori, si arricchisce così di un nuovo capitolo.

La causa contro i Nirvana

A fine agosto è arrivata la notizia secondo cui Spencer Elden avrebbe intentato causa ai Nirvana, oltre che al fotografo e alla Universal, Warner e Geffen, per lo scatto di copertina che figura nella copertina del celebre disco Nevermind del 1991.

Il bambino, che trent'anni fa era neonato e posava nudo all'interno di una piscina, ha fatto una richiesta tramite il suo avvocato al fine di rimuovere le parti intime dalla prossima ristampa commemorativa dell'album, che uscirà nei negozi nel mese di novembre.

Nella denuncia presentata lo scorso 24 agosto il ragazzo ha chiesto un risarcimento di 150mila dollari da ognuna delle 17 parti accusate, per un totale complesso di ben 2,5 milioni di dollari. La querela contesta alle parti interessate la violazione delle leggi federali sulla pedopornografia e sullo sfruttamento sessuale dei minori.

La ristampa di Nevermind

La vicenda ha suscitato molto clamore e ironia tra i fan dei Nirvana e non solo, ma potrebbe avere nuovi e interessanti sviluppi nelle prossime settimane.

A novembre infatti è prevista la ristampa del disco Nevermind ,che sarà ripubblicato per il trentennale in vari formati. Oltre all'edizione classica rimasterizzata ci saranno ben settanta tracce bonus oltre ad una serie di alcuni concerti inediti del periodo compreso tra il 1991 e il 1992, come il Live In Amsterdam, Netherlands, che sarà disponibile anche in formato Blu-Ray in edizione rimasterizzata.

L'album è un classico della musica degli anni Novanta ed è stato un simbolo per un' intera generazione. Il disco ha avuto nel tempo importantissimi riconoscimenti, trainato da singoli come Smells Like Teen Spirit e Come As You Are. Inoltre è stato anche il maggior successo commerciale della band di Kurt Cobain e soci. La musica e la copertina oltretutto sono diventati un simbolo per tanti giovani.

E la querela portata avanti da Elden sicuramente potrebbe, a seconda delle decisioni del giudice, cambiare o modificare l'immagine della celebre cover dei Nirvana.

Le parole dell'avvocato di Elden

Oltre alla richiesta di risarcimento però, la vicenda della copertina dell'album dei Nirvana torna con un nuovo capitolo. Secondo quanto riporta il magazine Tmz l'avvocato Maggie Mabie ha chiesto con una nuova ingiunzione che i genitali del bambino siano rimossi dalla prossima ristampa di Nevermind e da tutte le edizioni che usciranno in futuro: "È ora di porre fine a questo sfruttamento di minori e alla violazione della privacy”.

Il legale sostiene che in vista di questa ricorrenza il suo assistito teme nuovamente che possa essere soggetto al disprezzo pubblico e al ridicolo.

Elden infatti sostiene che la sua immagine sia stata sfruttata e aggiunge inoltre che per questo avrebbe subito un danno per tutta la vita. Al netto della questione legale è curioso notare come nel 2016, in occasione dei 25 anni dall'uscita dell'album, lo stesso Elden abbia preso parte a una serie di scatti fotografici per ricordare proprio la celebre copertina.