A Padova un uomo è morto in ospedale lo scorso 6 febbraio dopo essere stato trovato agonizzante in strada. La vittima, di nome F. C., aveva 55 anni e potrebbe essere stato coinvolto in un'aggressione o in un incidente stradale. Da alcuni giorni gli investigatori sono al lavoro sul caso per cercare di capire le modalità e le cause che hanno portato al decesso.

Ad un primo esame sembrerebbe che i traumi riportati dall'uomo non siano compatibili con un incidente ma al momento non si esclude nessuna pista. Sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire l'accaduto.

Padova, è morto un bancario di 55 anni

Lo scorso lunedì 6 febbraio, intorno alle 19.30, un bancario di 55 anni è stato trovato agonizzante a terra nei pressi di un attraversamento pedonale. A trovare l'uomo sono stati alcuni automobilisti che hanno trovato il signore disteso a terra. L'uomo era ancora vivo ma versava in condizioni gravissime. Sono stati subito allertati i soccorsi e poco dopo i paramedici del 118 lo hanno portato in tutta urgenza in ospedale. Inutile è stato l'intervento dei medici sala operatoria al fine di ridurre l’emorragia cerebrale. L'uomo è morto intorno alle ore 21.

Ad una prima ipotesi degli investigatori il 55enne potrebbe essere stato investito da un automobilista che non si sarebbe fermato a prestare soccorso, o potrebbe essere stato addirittura aggredito.

Da quanto emerge finora dalla stampa locale sul volto dell'uomo erano presenti lesioni piuttosto gravi. Attualmente le indagini sono ancora in corso al fine di chiarire le esatte dinamiche di questo caso di cronaca.

Si attendono i risultati dell'autopsia

Al fine di fare piena luce sul decesso del bancario la Procura della Repubblica di Padova ha deciso di disporre l'esame autoptico sul corpo del 55 enne.

Secondo fonti della Procura inoltre adesso sono in corso nuovi accertamenti sul caso. Sono stati contattati il medico di famiglia oltre ai familiari dell'uomo per cercare in che condizioni di salute fosse e se avesse sofferto di qualche patologia

I rilievi effettuati finora sul luogo del ritrovamento dell'uomo da parte della Polizia Municipale rendono piuttosto misterioso il caso: in prossimità delle strisce pedonali infatti non sono emersi segni di frenata e nemmeno frammenti di un veicolo che avrebbe potuto investire il 55enne.

L'ipotesi di reato per il momento è quella di omicidio stradale, anche se tutte le altre piste investigative sono al momento ancora aperte. La polizia locale nelle ultime ore sta conducendo ulteriori accertamenti di natura tecnica sul luogo del presunto incidente, e sta anche analizzando i filmati delle videotelecamere della zona. E intanto viene fatto un appello affinché chi ha visto qualcosa si faccia avanti.