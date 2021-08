Nirvana e Nevermind. Dopo che Spencer Elder, il bimbo che compare nella copertina del disco più importante della storica band di Seattle, ha deciso di denunciare la band, assistiamo a tantissime vignette e meme sui social. La rete si è scatenata dopo aver letto la notizia. Tra le tante vignette ci sono quelle dello stesso bassista Krist Novoselic e della figlia di Kurt Cobain.

La querela contro i Nirvana

Spencer Elder ha denunciato i Nirvana per la copertina dell'album Nevermind. Elder, che da neonato ha posato per il celebre scatto di copertina, dice che l'immagine può essere considerata pedopornografica e per questo scatto aggiunge che non è stata firmata nessuna liberatoria.

Spencer, oggi trentenne, chiede inoltre un risarcimento di 150mila dollari in quanto dice che la sua immagine è stata danneggiata per anni. La querela viene sporta anche contro il fotografo della copertina, l'etichetta Geffen Records, e riguarda la Warner e la Universal Music.

La notizia ha scatenato molta curiosità ma non solo. Sui social network dilaga l'ironia degli utenti, con moltissime vignette, meme e fotomontaggi. Lo stesso bassista della band Krist Novoselic ne ha condiviso una, e stessa cosa per la figlia del compianto Kurt Cobain.

Un album iconico

Nevermind è uno degli album più importanti del genere grunge continua ad accogliere sempre nuovi fan tra gli ascoltatori del genere rock. Simbolo del grunge il disco è stato un punto di riferimento per gli anni Novanta e un vero proprio inno generazionale grazie a brani molto celebri quali Smells Like Teen Spirit, Come As You Are, Lithium, solo per citarne alcuni.

Con oltre 24 milioni di copie nel mondo l'album dei Nirvana compirà trent'anni tra poche settimane. E forse è proprio questo il motivo che ha spinto Elder a intraprendere azioni legali: evitare che in caso di riedizioni future ci sia la solita immagine di copertina e magari cercare di chiedere una modifica. In attesa della decisione dei giudici, che dovranno decidere se archiviare o meno il caso, il popolo dei social si è letteralmente scatenato.

L'ironia della rete sulla copertina dei Nirvana

Tantissime vignette sono state pubblicate negli ultimi giorni tra Facebook, Instagram e Twitter.

Il collegamento più ovvio riguarda un particolare nell'immagine di copertina, vale a dire la banconota da un dollaro che appare alla destra del bimbo. In tanti infatti sostengono che Elder abbia volto denunciare la band esclusivamente per ragioni economiche.

Anche il bassista dei Nirvana ne ha condivisa una con ironia: stavolta la piscina è senza il bambino e si vede solo la banconota. La figlia di Kurt Cobain ne condivide un'altra in cui compara il bambino con la banconota e lo stesso Elder ad adulto con una valigetta piena di soldi.