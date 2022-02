Non accennano a placarsi le chiacchiere su quello che sta succedendo all'interno della scuola di Amici nell'ultimo periodo. Dopo che la puntata del 30 gennaio è stata sostituita da uno speciale dedicato al percorso di alcuni allievi, sui social network ha cominciato a impazzare un'indiscrezione piuttosto preoccupante: molti fan si stanno convincendo del fatto che ci siano contagi da Coronavirus tra i ragazzi della classe e non solo tra i ballerini professionisti. I più attenti avrebbero colto indizi a riguardo osservando con attenzione i daytime che sono andati in onda su Canale 5.

Aggiornamenti sul cast di Amici 21

Sono giornate frenetiche quelle che stanno vivendo i fan di Amici. Da circa una settimana, infatti, si rincorrono voci contrastanti su quello che starebbe accadendo dietro le quinte del programma, soprattutto a livello di salute. Nella mattina del 2 febbraio anche Giuseppe Porro ha riportato l'indiscrezione.

La diciottesima puntata del talent-show, infatti, non è stata registrata pare a causa della presenza di positivi tra i ballerini professionisti. Per ovviare all'assenza di gran parte del corpo di ballo, la produzione ha deciso di mandare in onda uno speciale nel quale alcuni ragazzi hanno ripercorso con la voce le tappe più importanti del loro viaggio nella scuola.

L'appuntamento che è stato trasmesso in tv il 30 gennaio, però, non ha fatto altro che alimentare le chiacchiere su una situazione sulla quale gli addetti ai lavori non stanno facendo chiarezza.

Alunni 'fantasmi' nei pomeridiani di Amici

Chi segue con affetto e attenzione Amici 21, con il passare dei giorni si sta convincendo del fatto che sta succedendo qualcosa di strano nella scuola, qualcosa di non detto che potrebbe riguardare la salute degli allievi.

I daytime che sono andati in onda su Canale 5 lunedì 31 gennaio e martedì 1° febbraio, infatti, sono apparsi piuttosto insoliti per un motivo in particolare: sono stati quasi interamente dedicati ai professori e non ai talenti della classe.

La gara di ballo che è stata mostrata qualche ora fa, ad esempio, ha avuto tra i suoi partecipanti solo quattro danzatori del cast (Mattia è infortunato e non si è esibito ma era presente in sala relax).

Carola, Christian, Serena e Alice si sono misurati con degli esercizi di tecnica classica che un giudice ha osservato e valutato. A colpire i telespettatori, però, è stata l'assenza in questa competizione interna di Dario e Cosmary. Maria De Filippi non ha fatto alcun accenno ai giovani che non erano in studio, ma i fan (come ci gestisce l'account Twitter "Amici News") l'hanno notato immediatamente e hanno iniziato a chiedersi dove fossero.

Insegnanti protagonisti ad Amici

Ad alimentare la chiacchiera secondo la quale il virus potrebbe essere arrivato anche nella casetta che ospita i ragazzi di Amici, è stato il daytime trasmesso in tv il 1° febbraio.

I telespettatori, infatti, hanno assistito a oltre 40 minuti di casting e a un emozionante incontro tra Luigi e i genitori (via Skype) in una saletta della scuola.

Il sospetto che sta montando in tantissimi fan del talent-show e che tra chi lo commenta sui social network, è che gli allievi della classe siano spariti dai pomeridiani in quanto positivi al Coronavirus e quindi in quarantena.

Tutte le puntate che sono andate in onda dal 30 gennaio in poi, infatti, sono stati quasi interamente dedicate ai professori, ai provini che si stanno tenendo in questi giorni e a sporadici momenti in cui si sono intravisti solo pochi talenti della ventunesima edizione.

Da tempo, inoltre, non vengono mostrate immagini dalla casetta dove vivono i cantanti e i ballerini di quest'anno: secondo alcuni, questo potrebbe essere un altro indizio a favore della tesi secondo la quale il Covid starebbe mettendo in ginocchio il format di Maria De Filippi.