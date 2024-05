Al termine della semifinale di Amici 23 non c'è stata nessuna eliminazione: è questa la notizia più rilevante dell'ottava puntata del serale. I giudici non hanno voluto escludere neppure uno degli allievi in gara per preservare il vero talento, quindi sia Mida che Sarah hanno conquistato la maglia oro pur essendosi sfidati al ballottaggio. I ragazzi di Lorella Cuccarini si sono aggiunti ai quattro componenti del team Zerbi-Celentano, tutti promossi nel corso dell'ultimo appuntamento non in diretta della stagione.

La conferma delle teorie dei fan

Per giorni molti spettatori di Amici hanno ipotizzato che in semifinale non ci sarebbe stata nessuna eliminazione: sul web, infatti, in tanti hanno concordato nell'affermare che alla fine dell'ottava puntata tutti e sei i semifinalisti avrebbero ottenuto il pass per la diretta del 18 maggio.

Effettivamente le cose sono andate proprio così: dopo aver fatto uscire il pubblico dallo studio Maria ha convocato Mida e Sarah e ha fatto loro un breve discorso.

"Io non creo l'attesa ma la sorpresa", ha ripetuto più volte la presentatrice prima di invitare al centro entrambi i cantanti per consegnargli la maglia oro della finale.

Con una lettera i tre giudici hanno spiegato di non voler mandare a casa nessuno ad una sola settimana dalla fine della programma, anche perché il loro obiettivo è sempre stato quello di portare avanti il vero talento.

Il parere del pubblico

La notizia che sia Mida che Sarah parteciperanno alla finale ha un po' diviso i telespettatori di Amici: da un lato c'è chi ha esultato definendo giusta la decisione dei giudici di non eliminare, dall'altra chi ha descritto la semifinale noiosa e inutile visto che tutti e sei i ragazzi sono stati promossi all'ultima puntata.

"Finisce sempre tutto a tarallucci e vino", "Che puntata inutile", "Giusto così", "Meritatissimo per entrambi", "Bella scelta quella dei giudici", "Che programma incoerente", "Era tutto programmato anche se all'inizio Maria ha detto che la finale sarebbe stata a 5", "Menomale, si sono salvati in calcio d'angolo", queste sono alcune delle contrastanti opinioni che i fan hanno espresso su X il 12 maggio.

Il precedente con Albe e Serena

Nella storia di Amici non è la prima volta che la giuria decide di promuovere sei allievi all'ultima puntata del serale.

Nella 21esima edizione, quando la commissione esterna era composta da Stefano De Martino, Stash ed Emanuele Filiberto di Savoia, due talenti conquistarono la maglia oro in extremis e dopo essersi sfidati al ballottaggio per l'eliminazione.

Il cantante Albe e la ballerina Serena andarono ad aggiungersi a Luigi, Michele, Alex e Sissi nel cast della finale che decretò Strangis vincitore assoluto ed Esposito vincitore della categoria danza.

Il 18 maggio ci sarà la diretta che chiuderà questa stagione del programma di Maria De Filippi e toccherà al pubblico scegliere il miglior alunno tra Holden, Marisol, Dustin, Petit, Mida e Sarah.