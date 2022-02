Che fine hanno fatto i ragazzi di Amici 21? Questa è una delle domande che si stanno ponendo i fan del talent-show dopo aver assistito agli ultimi daytime che sono andati in onda, tutti quasi interamente dedicati ai professori e ai casting che stanno facendo in questo periodo. Una voce che serpeggia sul web da un po' di tempo, sostiene che molti cantanti e ballerini della classe sarebbero spariti dal video per una presunta positività al Covid.

Aggiornamenti dalla scuola di Amici

Sono giorni che le puntate pomeridiane di Amici sono quasi interamente dedicate ai professori e alle importanti decisioni che stanno prendendo in questo periodo.

I fan del programma, dunque, non hanno potuto far altro che notare un particolare piuttosto spiazzante: gli allievi sembrano quasi spariti dai daytime che stanno andando in onda di recente.

Fatta eccezione per qualche ballerino e per il cantante Luigi, tutti gli altri titolari della classe non vengono mostrati su Canale 5 da circa una settimana, e questo sta allarmando i telespettatori e i curiosi.

Un rumor che sta prendendo sempre più piede tra chi segue il format di Maria De Filippi, è che l'assenza dei ragazzi negli appuntamenti quotidiani che vengono trasmessi in tv, potrebbe dipendere da motivi seri e legati alla loro salute.

Il sospetto del pubblico di Amici

Dopo che la diciottesima puntata di Amici non è stata registrata e al suo posto è stato mandato in onda uno speciale dedicato al percorso dei ragazzi da settembre ad oggi, i fan hanno cominciato a sospettare che potrebbe essere accaduto qualcosa dietro le quinte.

La scelta degli autori di incentrare gli ultimi daytime sugli insegnanti e su una gara di ballo alla quale non hanno partecipato tutti i danzatori della categoria, sta alimentando una chiacchiera che da giorni circola in rete.

Gli allievi della ventunesima edizione del talent Mediaset, dunque, potrebbero essere spariti dagli appuntamenti pomeridiani perché positivi al Covid: questa voce sta prendendo piede sui social network e non è ancora stata smentita o confermata dagli addetti ai lavori.

Il fatto che Cosmary e Dario non abbiano gareggiato con i compagni (e che non siano stati neppure nominati dalla conduttrice) e che quasi tutti i cantanti non compaiono su Canale 5 da una settimana, porta tanti ad ipotizzare che possano essere in quarantena dopo aver contratto il Coronavirus.

Attesa per la prossima registrazione di Amici

Lo speciale di Amici che è stato trasmesso domenica 30 gennaio, ha proposto ai telespettatori il riassunto dei percorsi di alcuni protagonisti di questa edizione: Carola, Albe, Serena, Cosmary, Mattia, Christian e LDA hanno commentato a voce (e senza mai essere mostrati) le tappe più importanti della loro avventura nella scuola.

I daytime che sono andati in onda lunedì 31 e martedì 1° febbraio, invece, sono stati quasi interamente dedicati agli insegnanti.

In questi giorni, infatti, i fan hanno assistito ai casting che Alessandra Celentano e Rudy Zerbi stanno facendo per cercare nuovi talenti (la maestra ambisce a sostituire Mattia con un altro ballerini di latinoamericano), alla gara di tecnica classica alla quale hanno partecipato solamente quattro alunni (Dario e Cosmary assenti non giustificati) e al dialogo via Skype tra Luigi e i genitori.

Tutte queste immagini sono state girate in varie zone della scuola (dalla sala relax, allo studio per finire nelle aule dove i ragazzi fanno lezione), mentre non si hanno notizie dalla casetta che ospita gli alunni da quando il programma è cominciato.

Il pubblico, dunque, sospetta che tutti i cantanti e i ballerini che sembrano spariti dalle puntate pomeridiane, potrebbero essere in isolamento in casa dopo aver contratto il Covid. Maggiori informazioni potrebbero arrivare dalla registrazione di sabato 5 febbraio, quella che Maria De Filippi dovrebbe condurre salvo nuovi colpi di scena.