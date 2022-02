Katia Ricciarelli "tradisce" la parola data agli autori del Grande Fratello Vip. In queste ultime ore la cantante lirica, protagonista indiscussa della sesta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, si è ritrovata di nuovo al centro dell'attenzione per una confessione inaspettata.

L'ex moglie di Pippo Baudo, infatti, è apparsa spossata e decisamente diversa dal solito e così ha scelto di dire ai suoi compagni di gioco la verità su quanto è successo, rivelando di essersi vaccinata in casa.

Katia tradisce il segreto concordato con gli autori del Grande Fratello Vip

Nel dettaglio, Katia Ricciarelli è tornata al centro dell'attenzione mediatica del Grande Fratello Vip dopo aver confessato pubblicamente di aver fatto il vaccino anti Covid-19 all'interno della casa più spiata d'Italia.

Katia, parlando con i suoi compagni di avventura di questa sesta edizione del reality show, ha voluto spiegare loro il motivo per il quale oggi è apparsa spossata e decisamente giù di morale rispetto al solito.

Tuttavia, nel fare questa confessione, la cantante lirica è venuta meno alla promessa fatta agli autori del GF Vip, i quali avevano chiesto a Katia di non dire nulla in casa e quindi di non svelare di essersi sottoposta alla vaccinazione.

'Mi hanno detto di non dirlo', svela Katia Ricciarelli parlando del vaccino fatto nella casa del GF Vip

"Mi hanno detto di non dirlo, ma lo dico: ho fatto il vaccino, per questo sono rinco...", ha ammesso Katia Ricciarelli confermando così di essersi sottoposta alla vaccinazione.

Insomma la cantante lirica, senza troppi peli sulla lingua, ha scelto di fare ancora una volta di testa sua ed ha così messo al corrente i suoi compagni di gioco di quello che è accaduto in casa, tradendo anche la parola data agli autori del GF Vip.

Cosa succederà a questo punto? Quale sarà la reazione degli autori e della produzione del reality show dopo che Katia è venuta meno alla parola data?

Cambio programmazione per il GF Vip 6: salta la doppia puntata serale

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione nel corso delle prossime ore, va detto che questa settimana ci sarà un solo appuntamento in prime time con il Grande Fratello Vip 6.

Il reality show condotto da Alfonso Signorini, venerdì 4 febbraio non sarà trasmesso in diretta su Canale 5.

Salta, quindi, la doppia puntata serale del GF Vip per evitare lo scontro diretto in prime time contro la quarta e penultima serata di Sanremo 2022. La messa in onda del reality show è prevista direttamente lunedì 7 febbraio, quando ci sarà la proclamazione del primo finalista di questa sesta edizione.