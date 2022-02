Da alcune settimane sta andando in onda su Rai 1 la seconda stagione di Doc- Nelle tue mani. Attualmente però, la fiction è in pausa per questa settimana per via dell'evento musicale più atteso dell'anno. Il protagonista della serie, Luca Argentero, doveva essere ospite al Festival di Sanremo proprio durante la seconda giornata dell'evento che si terrà il 2 febbraio 2022. Purtroppo però, l'attore non potrà essere presente. Di poche ore fa la notizia che il protagonista di Doc ha avuto un lutto familiare improvviso. A perdere la vita è stato il suocero, padre della moglie Cristina Marino.

Luca Argentero non sarà presente alla seconda puntata di Sanremo 2022

Luca Argentero sarebbe dovuto salire sul palco di Sanremo in qualità di super ospite al fianco di altri protagonisti di questa seconda stagione di Doc- Nelle tue mani. La disdetta della partecipazione è stata data attraverso una nota stampa. Al momento comunque, sia l'attore che la compagna mantengono il riserbo.

L'attore non potrà dunque promuovere al Festival, insieme ai suoi colleghi, l'amata fiction che ha conquistato il cuore dei telespettatori. Le prime puntate di Doc- Nelle tue mani, andate in onda nelle scorse settimane, hanno riscontrato l'approvazione dei telespettatori. Tra morti misteriose, come quella di Lorenzo Lazzarini e intrighi, i telespettatori non vedono l'ora di scoprire come proseguirà la trama.

L'ospitata all'evento musicale italiano più importante dell'anno sarebbe dovuto servire a celebrare il grande successo della fiction.

Festival di Sanremo 2022: salta la partecipazione di Argentero, che Amadeus aveva fortemente voluto

Attualmente non è ben chiaro se la presenza di Luca Argentero al Festival di Sanremo salterà del tutto e se la sua ospita sarà rimandata nei giorni a seguire.

Proprio per il grande successo di Doc- Nelle tue mani, il presentatore del Festival di Sanremo aveva fortemente voluto che l'attore insieme ai colleghi presenti nella fiction, salisse sul palco dell'Ariston. I fan di Doc sperano che Argentero possa comunque essere presente durante le prossime puntate di Sanremo.

Intanto, proseguono a Sanremo i preparativi per la seconda serata.

Previsti tantissimi nuovi ospiti, tra cui Checco Zalone, Anna Valle e Lorena Cesarini. Sarà invece assente l'amato Fiorello, che ha divertito il pubblico di Sanremo durante la prima serata del Festival, accompagnando Amadeus al successo dell'evento. Prevista l'esibizione degli altri cantanti rimasti in gara, tra cui Irama, Sangiovanni ed Elisa e molti altri. Anche per questa sera l'appuntamento con Sanremo è su Rai 1 alle ore 20:40.