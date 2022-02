Paura per Andrea Nicole e Ciprian, una delle ultime coppie che si è formata quest'anno a Uomini e donne. I due innamorati, per festeggiare al meglio il loro primo San Valentino insieme, hanno scelto di fare un viaggio a Parigi, la capitale per eccellenza dell'amore.

Tutto sembrava procedere per il verso giusto, fin quando non si sono ritrovati sequestrati dalla gendarmeria francese, così come hanno spiegato loro stessi sui social.

Terrore per Andrea Nicole e Ciprian in vacanza a Parigi

Nel dettaglio, l'ex tronista Andrea Nicole e il suo fidanzato Ciprian si trovavano a Parigi per trascorrere delle giornate d'amore e di passione insieme, quando si sono ritrovati coinvolti in una serie di proteste che sono scoppiate proprio nella capitale francese e che li hanno visto coinvolti, a loro insaputa.

Complici le proteste da parte dei no-vax, gilet-gialli e anti-Macron, ci sono state delle accese proteste che hanno portato allo schieramento in campo di ben 7 mila uomini delle forze dell'Ordine.

La marcia dei Convogli della Libertà ha cercato in tutti i modi di entrare nella capitale e, proprio in quei momenti, si trovavano anche Andrea Nicole e Ciprian.

'Sequestrati dalla gendarmeria', terrore per Andrea Nicole di Uomini e donne

I due protagonisti di Uomini e donne, sui social hanno raccontato il grande spavento vissuto sulla loro pelle, nel momento in cui si sono ritrovati sequestrati dalla gendarmeria.

"Tremo ancora al pensiero che noi eravamo lì, sequestrati dalla gendarmeria a cercare un riparo dalle loro spinte e gas lacrimogeni.

Senza conoscerne neanche il motivo", ha dichiarato Andrea Nicole sui social raccontando lo spavento vissuto.

Insomma un grande spavento per la coppia composta da Andrea Nicole e Ciprian che, proprio in queste ultime settimane, è stata nuovamente riaccolta in studio a Uomini e donne.

Il ritorno di Nicole e Ciprian a Uomini e donne dopo le polemiche

I due, dopo essere stati duramente criticati per la famosa scelta avvenuta fuori dal programma e soprattutto all'insaputa della redazione, hanno avuto modo di rimettere piede in trasmissione per spiegare meglio la loro versione dei fatti.

Nicole e Ciprian hanno avuto così la possibilità di rifare la scelta e di ballare sotto la classica pioggia di petali rossi e, come se non bastasse, sono arrivate anche le scuse da parte di Maria De Filippi.

La conduttrice che in un primo momento aveva dubitato sulla sincerità di Ciprian, ha ammesso di essersi ricreduta ed ha chiesto scusa per aver messo in discussione il sentimento che prova nei confronti di Andrea Nicole, augurando loro che questo amore (sincero) possa durare nel corso del tempo e negli anni.