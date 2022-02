Andrea Nicole e Ciprian tornano in studio a Uomini e donne. Il 7 febbraio, la coppia protagonista dell'ultima edizione del trono classico, è riapparsa di nuovo nello studio della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, a distanza di qualche mese da quella discussa scelta che aveva causato polemiche in studio.

Nicole, dopo essere andata in segreto a casa di Ciprian, aveva deciso di sceglierlo senza dire nulla alla redazione del programma e scatenando l'ira della conduttrice e anche dei due opinionisti. Quest'oggi, però, Maria è tornata sui suoi passi ma le sue scuse non hanno convinto più di tanto gli spettatori social di Uomini e donne.

Il ritorno di Andrea Nicole e Ciprian a Uomini e donne

Nel dettaglio, quando Nicole svelò in trasmissione di essersi vista di nascosto con Ciprian e di aver passato con lui una notte d'amore, la reazione di Maria, Gianni e Tina non fu affatto delle migliori.

La conduttrice ammise di non credere nella veridicità di questo sentimento, mentre i due opinionisti di Uomini e donne accusarono la tronista di essere stata disonesta e di aver preso in giro l'intera redazione del programma dei sentimenti di Canale 5 oltre che il pubblico da casa.

Insomma i due vennero trattati malissimo, al punto che Nicole lasciò il programma in lacrime decisamente affranta e delusa per l'epilogo del suo percorso.

Maria si scusa con la coppia Nicole-Ciprian dopo l'addio a Uomini e donne

Il colpo di scena è arrivato nel pomeriggio, quando Maria ha invitato di nuovo la coppia Nicole-Ciprian e per prima cosa ha chiesto scusa per non aver creduto in questo amore.

"Ciprian volevo farti le mie scuse. Io non credevo che fossi sincero e siccome te l'ho detto davanti a tutti, davanti a tutti mi ricredo.

Sono contenta che non ci sia stata una presa in giro per lei, perché ci tenevo", ha ammesso la De Filippi, che ha così riaccolto a Uomini e donne la coppia "dello scandalo".

E così, il 7 febbraio, Nicole e Ciprian hanno avuto modo di rivivere il momento della scelta finale, con tanto di petali rossi in studio.

Maria criticata dopo le scuse a Nicole e Ciprian a U&D

Eppure, la reazione dei fan social di Uomini e donne non è stata proprio delle migliori nei confronti della conduttrice.

In tanti hanno criticato Maria per il suo gesto e per queste scuse che, ritengono siano arrivate troppo tardi.

"Che pagliacciata, tutto ridicolo", hanno sbottato alcuni fan social del programma, puntando il dito contro Maria per la scelta di invitare di nuovo Nicole e Ciprian.

"Ma non erano stati esiliati? Al loro posto non sarei mai tornata in trasmissione", ha scritto un altro utente social puntando il dito contro la trasmissione di Canale 5.