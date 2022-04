È deceduta all'età di 77 anni Catherine Spaak. Tra le innumerevoli esperienze, della sua lunga carriera artistica va citato anche Un posto al sole. L'attrice aveva infatti recitato nel daily drama nel ruolo di Matilde Sabelli, madre adottiva di Lorenzo. Nata in Francia da una famiglia belga, Catherine Spaak aveva ottenuto grande successo in Italia come attrice, cantante e conduttrice televisiva. Era malata da diverso tempo e due anni fa era stata colpita da un'emorragia cerebrale. Al momento del decesso era ricoverata in una clinica di Roma.

Chi interpretava Catherine Spaak in Un posto al sole

Probabilmente solo i fan più assidui ricorderanno Catherine Spaak nella sua parentesi a Un posto al sole, eppure l'attrice aveva ricoperto un ruolo molto importante nella soap opera partenopea. Nel 2004 l'artista aveva prestato il suo volto a Matilde Sabelli. Donna francese forte, altezzosa, algida, priva di scrupoli, ma dotata di grande charme e con un'insolita passione per le piante. Non potendo avere figli, Matilde aveva adottato Lorenzo (interpretato prima da Alessandro Adriano e in seguito da Luca Ferrante, ndr). Quest'ultimo era in realtà figlio di Marina Giordano (Nina Soldano). Il giovane, dopo aver cercato a lungo la sua vera madre, riuscì finalmente a raggiungerla e a dirle la verità.

Matilde però non vide di buon occhio questo riavvicinamento e fece di tutto per allontanare Lorenzo da Marina, arrivando persino a offrire dei soldi al ragazzo.

Il ricordo di Nina Soldano

Nina Soldano, che aveva girato diverse scene al fianco di Catherine Spaak, l'ha voluta ricordare con un post molto commovente sui suoi profili social.

L'attrice, che In un posto al sole presta il volto a Marina Giordano, ha pubblicato una foto del passato di loro due che sorridono sul set, in un momento di pausa. L'immagine è accompagnata da una semplice didascalia: "Tante risate insieme sul set di Un posto al sole. Ciao dolcissima Catherine".

La carriera di Catherine Spaak

Il culmine della sua carriera di attrice in Italia è avvenuto a cavallo tra gli anni Sessanta e Settanta. In quel periodo è stata protagonista di film celebri come "Il sorpasso" e "La voglia matta". L'attrice ha lavorato con alcuni dei più grandi registi italiani tra cui Dino Risi, Nanni Loy, Luigi Comencini, Damiano Damiani, Dario Argento e Alberto Lattuada.

In tv ha condotto per quindici anni il programma Harem su Rai 3, mentre negli anni Ottanta è passata a Mediaset dove è stata la prima conduttrice di Forum. In seguito ha partecipato come concorrente a Ballando con le stelle e in una parentesi lampo all'Isola dei Famosi.