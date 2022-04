Paura ma per fortuna senza conseguenze in pieno centro a Crotone nella giornata del 18 aprile 2022, in concomitanza con la festività della Pasquetta. Un'auto si è ribaltata andando ad abbattere un tabellone pubblicitario per poi invadere la pista ciclo-pedonale posta al margine di via Falcone e Borsellino in direzione della Chiesa dedicata a Santa Rita. A uscire di strada una Fiat Panda con al suo interno quattro ragazzi del posto che percorrevano il tratto. Solamente una causalità ha voluto che, nello stesso momento della perdita di controllo dell'autovettura, il marciapiede non fosse percorso da veicoli o pedoni.

Incidente stradale Crotone

Istanti di paura in centro città a Crotone attorno alle ore 12:35 quando una chiamata ha allertato la sala operativa del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Crotone. Ad essere richiesto un intervento urgente a causa di un incidente stradale avvenuto lungo via Falcone e Borsellino. Un veicolo, per cause in corso di accertamento, è finito fuori strada, andando ad abbattere un tabellone pubblicitario e concludendo la sua corsa al margine della pista ciclo-pedonale. Lo stesso veicolo con a bordo quattro giovani crotonesi, si è ribaltato. Per tre dei quattro passeggeri sono state registrate ferite lievi, un quarto ragazzo è stato invece soccorso dai sanitari e trasportato al vicino presidio ospedaliero del San Giovanni Di Dio.

Accertamenti sulle cause dell'incidente

A rimanere dubbia è ancora la dinamica dell'incidente. L'ipotesi al vaglio sarebbe legata ad una distrazione alla guida che ha portato alla perdita del controllo dell'autovettura. Il pronto intervento della squadra dei Vigili del Fuoco ha permesso la messa in sicurezza dell'auto capovolta e della zona circostante, mentre sul posto giungevano anche gli uomini della Polizia Locale per i rilievi del caso.

Nel sinistro non sono rimaste coinvolte altre autovetture. L'area interessata già in passato è stata protagonista di incidenti stradali anche con gravi conseguenze, una situazione che torna nuovamente a riproporsi e per la quale non risultano essere state trovate valide soluzioni.

Un precedente a Crotone

Solo pochi mesi prima, nella giornata del 25 gennaio, lungo via Falcone e Borsellino il conducente di una Fiat 500 aveva perso il controllo del veicolo, capovolgendosi sulla strada.

L'autista era uscito miracolosamente illeso. Soccorso, era poi stato trasportato dai sanitari del Suem 118 al presidio ospedaliero cittadino. Quella di via Falcone e Borsellino risulta inoltre un'arteria che vede il transito di veicoli a velocità sostenuta, diventando per tale motivo pericolosa anche in caso di attraversamento da parte dei pedoni.