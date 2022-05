Domenica 22 maggio, c’è stato il concerto di Radio Italia Live a Milano. Dopo la performance di Blanco, è scoppiata una polemica: una ragazza ha paleggiato le parti intime del cantante. Sul web in molti hanno sostenuto che si sia trattata di una vera e propria molestia ai danni dell’artista.

Che cos’è accaduto?

Blanco dopo la vittoria del Festival di Sanremo e la partecipazione a Eurovision 2022, è diventato ancora più celebre. Durante il concerto di Radio Italia a Milano, l’artista si è esibito sulle note di Notti in Bianco. Durante la performance di Michelangelo - nome all’anagrafe - una ragazza ha iniziato a girare un video, fino a quando nell’inquadratura è apparsa una fan che palpeggiava le parti intime di Blanco.

comunque a me la gente fa un po’ schifo e non ditemi che è casuale, ci ha piazzato la mano lì per un bel po’… ma non vi vergognate nemmeno un po’? basita pic.twitter.com/P2TStV2vNN — 𝒄𝒂𝒎𝒓𝒆𝒍𝒊𝒏𝒆 ❀ (@camreline) May 23, 2022

L'autrice del video sui social ha commentato l’accaduto: “Grazie alla ragazza che mette la mano su Blanco rovinandomi il video dove lui prende per mano il mio ragazzo”.

La reazione del web

In poche ore, il video della fan che palpeggia le parti intime di Blanco è diventato virale. Su Twitter, moltissimi utenti hanno espresso la loro opinione sull'accaduto. Di conseguenza, è nata una vera e propria polemica. Da un lato c’è chi ha minimizzato il gesto mentre dall’altro c’è chi ha parlato di “mancanza di rispetto” nei confronti del cantante.

Un utente ha accusato l'autrice del gesto di molestie: “Non ditemi che è casuale”. La diretta interessata ha fatto notare che la mano della fan sulle parti intime di Blanco c’è stata per un paio di minuti, quindi non si è trattato di un classico momento imbarazzante. A tal proposito l’utente si è domandata perché la gente non provi vergogna: “Basita”.

Anche un’altra ragazza sembra pensarla allo stesso modo: “Sono schifata dalla molestia fatta a Blanco”. La ragazza ha confidato di essere rimasta spiazzata anche dalle persone che hanno minimizzato l’accaduto. Secondo l’utente il gesto merita la stessa attenzione di una ragazza che viene palpeggiata senza il suo consenso.

Blanco non ha commentato la vicenda

Sul web è scoppiata una polemica riguardante la presunta molestia ricevuta da Blanco. Nonostante il video sia diventato oggetto di discussione, il cantante ha preferito non commentare l’episodio incriminato.

Come si vede dal video presente sul web, l'artista è intento a cantare davanti al pubblico di Piazza Duomo a Milano mentre la ragazza sotto il palco palpeggia le parti intime di Blanco. Il cantante potrebbe non essersi reso conto di quello che stava accanendo, perché preso dalla performance da portare in scena.

Tuttavia, non è escluso che in seguito al clamore mediatico che ha suscitato l'accaduto, Blanco non decida di intervenire.