Alessia Cammarota è tornata sui social per rassicurare i fan sul suo stato di salute. Solo qualche settimana fa, l'ex corteggiatrice di Uomini e donne era intervenuta per placare le voci infondate che la volevano ad un passo dal divorzio con Aldo Palmieri. Nulla di più falso: il siciliano, conosciuto proprio all'interno del dating show, è sempre stato il suo sostegno anche durante il periodo di difficoltà che Alessia stava affrontando. Cammarota, infatti, in quell'occasione aveva informato i fan che aveva dei piccoli problemi di salute [VIDEO] legati all'eccessivo stress accumulato, che lei ha messo in relazione ai tanti impegni lavorativi.

Alessia adesso ha specificato che è senz'altro più serena ma che attende con il primo controllo per rassicurarsi ancora di più.

Alessia più serena, in attesa di controllo

Alessia è solita tenere i fan informati su ciò che le accade quotidianamente. Aprendo una box delle domande su Instagram, l'ex corteggiatrice ha risposto alle curiosità die suoi follower che non hanno perso tempo a sincerarsi delle sue condizioni di salute dopo il suo recente sfogo. 'Sono più serena. Sicuramente lo sarò ancora di più a settembre, dopo il primo controllo', ha risposto Alessia ad un utente che ha chiesto se adesso la sua situazione personale stava migliorando.

Cammarota ha aggiunto poi di essere arrabbiata per il problemino che sta affrontando anche se è consapevole che si tratta di una stupidaggine.

Non contenti di questa risposta, i sostenitori della Cammarota si sono fatti più insistenti e hanno chiesto qualche informazione in più sul problema che attanaglia la loro beniamina per non stare in pensiero per lei.

Alessia: 'Non è niente davvero, solo non mi va di parlarne'

'Ragazze, non è niente davvero! Solo non mi va di parlarne… Ripeto, non c’è da preoccuparsi', ha chiuso il discorso Alessia.

Nel frattempo, per liberarsi dallo stress, è andata in vacanza con il marito Aldo ed i due figli Niccolò, 7 anni, e Leonardo, 5 anni. La famiglia oggi è più unita che mia, anche se ha dovuto superare qualche incidente di percorso.

Dopo la nascita del primogenito, Aldo si era allontanato da Alessia ma per fortuna poi la crisi è rientrata tanto che i due hanno deciso di allargare la famiglia. L'anno scorso la coppia ha dovuto superare la perdita di un figlio. Un aborto spontaneo ha portato Alessia a prendere la decisione di non cercare altre gravidanza almeno per il momento.