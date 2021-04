Ha affrontato uno dei momenti più difficili della sua vita ma adesso è pronta pian piano a ricominciare: Alessia Cammarota, dopo aver avuto un aborto spontaneo, è tornata sui social per comunicare con le sue numerose follower. L'ex corteggiatrice di Uomini e donne ha affermato di avere una cicatrice nel suo cuore che sta cercando di rimarginarsi e proprio per tale ragione ha fatto una richiesta a chi la segue. Alessia ha ricevuto tanti messaggi di supporto da parte di chi come lei sta affrontando questa situazione ma ha chiesto a tutti di non farlo ancora per evitare che la 'ferita' si riapra ogni volta che legge un'esperienza simile alla sua.

La moglie di Aldo torna sui social

"Dopo un po’ di tempo di silenzio sono qua per dirvi che sto bene", ha affermato Alessia salutando le sue fan si Instagram dopo un periodo di assenza, eccetto che per uno scatto di famiglia in cui augurava buona Pasqua a tutti. Anche se ha rimarcato che usare il termine 'bene' non è del tutto corretto in questo momento, la moglie di Aldo ha chiarito che è pronta per tornare alla normalità dopo aver affrontato un periodo duro e particolare. Cammarota, poi, ha precisato di aver ricevuto molti messaggi pieni d'affetto nei suoi riguardi.

La giovane mamma di Niccolò e Leonardo, poi, ha specificato che se c'è chi riesce a parlare della triste esperienza vissuta per lei non è così facile.

'Perdonatemi ma per me non è il momento. Non so se arriverà mai, ma per ora non lo è', ha chiarito Alessia con la voce strozzata dall'emozione. Infine, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha fatto una richiesta alle sue follower che le inviano messaggi di come hanno affrontato un aborto spontaneo. "Vi prego basta, semplicemente perché c’è questa piccola ferita che tenta a modo suo di tornare a posto, di rimarginarsi.

Leggendo continuamente si riapre ogni volta", ha concluso la ventinovenne.

Il triste momento di Alessia

Il periodo per Alessia non è facile. Qualche mese fa, la moglie di Aldo Palmieri, che la scelse dopo il suo percorso di tronista a Uomini e Donne, aveva annunciato di essere in attesa di un bebè. Poco tempo dopo, la giovane aveva affermato che sarebbe rimasta l'unica principessa di casa.

Infatti, attraverso un baby-shower vissuto ai tempi del lockdown solo con con il marito ed i due figli, Alessia aveva fatto sapere che la cicogna avrebbe portato in casa Palmieri un altro maschietto. Poi il silenzio per qualche tempo.

Poco prima delle festività Pasquali, poi, il triste annuncio della coppia. Mezzo social, Cammarota con un breve messaggio ha dichiarato la perdita del suo piccolino, senza mai parlare in maniera esplicita di aborto o di cosa fosse accaduto. D'altra parte, ancora adesso Alessia ha ammesso di non sentirsi pronta a parlare di quanto accaduto. L'unica cosa che le sue sostenitrici possono fare per lei è rispettare la sua richiesta, dimostrando così di tenere a lei.