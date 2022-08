Sono state ore d'apprensione quelle che hanno vissuto gli addetti ai lavori lo scorso 1° agosto. Un incendio è divampato all'interno degli studi che ospitano anche la casa del GF Vip ma, per fortuna, la struttura non è stata danneggiata. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme il prima possibile e hanno assicurato che le mura di Cinecittà che a breve accoglieranno nuovi concorrenti, non sono state intaccate o colpite.

Ore d'ansia per chi lavora al GF Vip

Lunedì 1° agosto, la casa del GF Vip ha rischiato di essere danneggiata da un incendio che è divampato improvvisamente all'interno degli studi di Cinecittà che ospitano tanti set, sia televisivi che cinematografici.

I siti d'informazione fanno sapere che ancora non si sa da dove siano partite le fiamme che hanno distrutto vari ambienti dei prestigiosi Studios romani, ma i vigili del fuoco sono stati pronti a spegnerle immediatamente e a impedire che creassero maggiori problemi.

In un primo momento, in rete è circolato la voce che le mura che dopo l'estate accoglieranno i nuovi concorrenti del reality-show potessero essere rimaste coinvolte nel rogo, ma poi quest'indiscrezione è stata smentita.

Chi lavora per il format di Canale 5, dunque, ha potuto tirare un sospiro di sollievo: l'edizione numero sette può debuttare quando previsto, ovvero attorno alla metà di settembre.

Aggiornamenti sul cast del GF Vip

La casa del GF Vip, dunque, è intatta e possono proseguire i lavori di messa a punto per l'esordio della nuova edizione.

La prima puntata della settima stagione del reality Mediaset, infatti, dovrebbe andare in onda lunedì 19 settembre, anche se di recente si è parlato di un possibile slittamento al mese di ottobre per permettere ai futuri concorrenti di prendere parte alle elezioni che ci saranno dopo l'estate.

Alfonso Signorini non si è ancora pronunciato su questa possibile novità, ma ha fornito qualche interessante anticipazione sul cast che ha messo su assieme agli autori dopo aver provinato tantissimi personaggi famosi.

Nel corso di un evento al quale ha preso parte lo scorso weekend, il conduttore di Canale 5 ha risposto ad alcune domande di Simona Ventura sulle celebrità che dopo le vacanze dovrebbero entrare nella casa di Cinecittà.

Di fronte ai nomi di Pamela Prati, Ginevra Lamborghini e Antonino Spinalbese (accostati al format dopo alcuni indizi che il direttore ha dato sui social network), il presentatore ha detto "fuochino", segno che è molto probabile che tutti e tre siano stati scelti come vipponi della nuova edizione.

Il possibile ritorno di Giulia Salemi al GF Vip

Anche se a mezza bocca, dunque, Signorini ha fatto sapere che Prati, Spinalbese e Lamborghini dovrebbero figurare nella lista dei futuri abitanti della casa del GF Vip, che riaprirà ufficialmente i battenti a metà settembre.

"I veri colpi, però, non sono ancora stati annunciati, e sono parecchi", ha aggiunto Alfonso sempre nel corso dell'intervista che ha rilasciato a Simona Ventura l'altro giorno.

Un altro rumor che sta circolando in queste ore sulla prossima edizione del reality Mediaset riguarda un'ex vippona amatissima: pare infatti che Giulia Salemi possa tornare nel cast del programma di Canale 5 in una veste inedita. Voci di corridoio, dunque, fanno sapere che l'influencer sarebbe in lizza per il ruolo di inviata fuori dalle mura di Cinecittà.

Gli addetti ai lavori vorrebbero l'italo-persiana all'esterno della casa per accogliere gli eliminati, esattamente come ha fatto per tantissimi anni Marco Liorni quando il Grande Fratello era ancora dedicato soltanto alle persone comuni.