Vittorio Brumotti, sabato 13 agosto 2022, è stato rapinato e picchiato da un gruppo di ventenni, che lo ha minacciato con una pistola in pieno giorno. L'uomo era in vacanza, negli Stati Uniti d'America, in California, nella città di Los Angeles. L'inviato di Striscia la notizia era insieme alla compagna Annachiara Zoppas e ad altri due amici. Brumotti ha ancora i segni della violenza subita: un taglio sulla guancia destra e lividi in varie parti del corpo.

Nella sua carriera, il personaggio televisivo di Mediaset ha subìto molte aggressioni in varie parti d'Italia [VIDEO]a causa dei servizi realizzati per denunciare lo spaccio di droga.

"Questa è stata senza dubbio la più sconvolgente", ha confessato in un video.

Il racconto di Vittorio Brumotti sull’aggressione avvenuta in pieno giorno

Dopo l'aggressione Vittorio Brumotti ha registrato un videomessaggio per raccontare in dettaglio la vicenda e descrivere il suo stato d'animo.

"Mi hanno colpito in testa con il calcio di una pistola e poco dopo mi sono ritrovato a terra con un’altra pistola infilata nella bocca; è stato un momento veramente terribile", racconta con un tremolio nella voce. "Sono venuto qui in vacanza insieme ad Annachiara. Stavo girando alcuni video con la bicicletta sulla Pacific, si tratta della via principale della costa, quando ho visto da lontano due ragazzi che si stavano picchiando.

Ho deciso quindi di allontanarmi, cambiando strada, quando mi sono accorto che quattro bikers mi stavano seguendo", ha aggiunto.

Poi, in pochi istanti, è arrivata l’aggressione: "Mentre provavo ad allontanare Annachiara e un mio amico uno dei bikers mi ha colpito in testa: sono caduto a terra e hanno iniziato a colpirmi con calci e pugni.

Subito dopo mi hanno puntato la pistola contro e levato lo zaino e l'orologio da polso. Si sono quindi voltati verso Annachiara; ho faticato a reagire perché ero frastornato. I quattro ragazzi a quel punto sono scappati lanciando a terra una pistola che ho trovato io. Dopo poco tempo, per nostra fortuna, è intervenuta la polizia con un elicottero e molte pattuglie.

Annachiara sta bene anche se, ovviamente, è rimasta terrorizzata. È probabile che questi ragazzi mi stessero monitorando da qualche giorno. Quello che mi è successo", conclude Brumotti con tono provato: "è una delle peggiori violenze che io abbia subito che genera un senso di impotenza".

Chi è Vittorio Brumotti

Vittorio Brumotti, nato a Finale Ligure il 14 giugno 1980, è campione di bike trial e personaggio televisivo sulle reti Mediaset.

Negli anni si è distinto per notevoli imprese sportive. Tra i riconoscimenti di rilievo ottenuti da Brumotti vi è l'ingresso nell Guinness World Record, nel 2012, dopo che a Dubai risalì la Burji Khalifa in bicicletta in 2 ore e venti minuti.