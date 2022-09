Alfonso Signorini ha informato il pubblico del GF Vip che la salute mentale di Marco Bellavia sarà una priorità degli addetti ai lavori. Mentre nella casa non si fa altro che insultare e denigrare il concorrente, fuori sono in tantissimi a volerlo aiutare, a partire dal team di psicologi che collabora con la trasmissione. Il presentatore ha precisato che se gli esperti dovessero ritenere sbagliata la presenza del vippone tra le mura di Cinecittà, sarà il primo a dirgli di uscire per farsi aiutare in un altro modo.

Marco Bellavia starebbe vivendo un momento difficile

La precaria situazione personale che sta vivendo Marco preoccupa soprattutto chi è fuori dalla casa del GF Vip. Poco prima di aprire il televoto valido per l'eliminazione di lunedì prossimo, Signorini ha fatto un lungo discorso su quello che sta accadendo a Bellavia da quando ha iniziato il gioco.

Il presentatore non ha nascosto la sua ansia per il concorrente, anche perché è a conoscenza delle cose poco carine che stanno dicendo sul suo conto altri protagonisti della trasmissione.

Rivolgendosi ai telespettatori, Alfonso ha detto: "Marco ha lanciato un SOS, ha bisogno d'aiuto. Lui stesso dice che è una persona poco equilibrata e noi dello staff vogliamo andare in fondo a questa cosa, al disagio che ha espresso".

Il vippone ha avuto forti sbalzi d'umore negli ultimi giorni, durante i quali è passato dallo scherzare su tutto al piangere per ore di notte.

La proposta del presentatore del GF Vip

Signorini ha informato il pubblico di Canale 5 che nello staff del GF Vip è presente anche un team di psicologi, e spetterà proprio a loro analizzare la situazione di Marco e decidere se può continuare l'avventura oppure no.

"Noi vogliamo andare alle radici di questo disagio", ha proseguito Alfonso prima di spiegare ai telespettatori le due opzioni che potrebbero presentarsi sul futuro di Bellavia nel programma.

"Se il suo disagio fosse legato a una seria patologia o a uno squilibrio, faremo in modo di aiutarlo, soprattutto capendo bene cosa può davvero aiutarlo in questo momento", ha aggiunto Signorini nel corso della diretta del reality del 29 settembre.

Il conduttore della trasmissione Mediaset, infine, ha spiegato ai telespettatori che "Se rimanere in casa potesse aiutarlo rimarrà, altrimenti lo faremo uscire".

Alfonso ha concluso ribadendo che questa vicenda sarà analizzata dettagliatamente da esperti di psicologia e solo dopo sarà presa una decisione sulla permanenza di Marco nel cast.

Le parole dei compagni di GF Vip

Il tatto che ha avuto Signorini nell'affrontare il disagio che Marco ha ammesso di provare non è lo stesso della maggior parte dei concorrenti, che si sono scagliati contro di lui anche con parole piuttosto forti.

Gegia, Patrizia ed Elenoire hanno minimizzato la situazione di Bellavia descrivendolo come un "pazzo" con problemi psicologici che andrebbero risolti in una sede diversa dalla casa del GF Vip.

Anche Giovanni Ciacci si è scagliato contro il fragile coinquilino per la motivazione che ha addotto in diretta quando l'ha nominato. Lo stylist ha perso le staffe quando ha sentito Marco dire che lo votava certo che non sarebbe mai uscito perché la sua storia interessa.

"Ti devi vergognare, non mi parlare mai più. La discriminazione esiste ancora per persone come te", ha sbottato l'esperto di moda prima di andare a chiedere la squalifica di Bellavia per aver usato la sua sieropositività per giustificare la sua nomination.

L'unico a prendere palesemente le parti del bistrattato vippone è stato Luca Salatino, che ha rimproverato Gegia per aver dato del "matto" al compagno d'avventura.