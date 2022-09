Sembra non siano servite a nulla le parole che Alfonso Signorini ha usato l'altra sera in diretta al GF Vip per descrivere la delicata situazione personale di Marco Bellavia. La maggior parte dei concorrenti del reality-show, infatti, continua a prenderlo di mira con commenti molto duri, che tirano in ballo la sua salute psicologica apparentemente precaria. Anche Pamela Prati ha preso le distanze dal compagno d'avventura negli ultimi giorni, spegnendo sul nascere i gossip su un possibile flirt futuro con lui.

Aggiornamenti dalla casa del GF Vip

La maggior parte dei concorrenti del GF Vip sembra non comprendere il disagio che sta vivendo Marco da quando ha messo piede nella casa più spiata d'Italia.

Dopo un'iniziale simpatia che ha suscitato nei compagni d'avventura, Bellavia è diventato insopportabile agli occhi di tanti, soprattutto di quei vipponi che non tollerano il suo essere sempre giocoso anche in situazioni serie.

Nel corso della puntata che è andata in onda il 29 settembre, poi, lo storico presentatore di Bim Bum Bam ha ammesso di vivere un periodo di forte disagio, un malessere interiore che lo porta ad avere sbalzi d'umore evidenti.

In diretta, per esempio, Gegia si è lamentata del compagno d'avventura dicendo che le farebbe dispetti la notte mentre cerca di addormentarsi, ma è alla fine della serata che l'attrice e altri inquilini hanno insultato duramente Marco.

Le parole che non piacciono al pubblico del GF Vip

Gegia è stata la prima ad attaccare Marco dopo la diretta del GF Vip del 29 settembre. L'attrice, indispettita dai comportamenti sopra le righe del coinquilino, ha tuonato: "Quello è pazzo, malato, matto". La pugliese ha concordato con Daniele nel sostenere che Bellavia non sarebbe psicologicamente pronto ad affrontare un gioco difficile come quello del reality Mediaset, e per farlo ha usato parole che hanno scatenato la reazione immediata di Luca: "Non si dicono queste cose".

Patrizia ha rincarato la dose contro il concorrente aggiungendo: "Se hai problemi psicologici, stai a casa tua. Non vieni al Grande Fratello Vip". Anche Elenoire ha criticato l'ex presentatore con queste pungenti parole: "Questo qui è proprio scemo, non ignorante che è peggio. Dovrebbe andare alla neurodeliri".

Marco ha ammesso di avere bisogno d'aiuto durante il momento nomination e, forse ingenuamente, l'ha chiesto ai vipponi con i quali vive da circa due settimane: "Se 22 persone aiutano un singolo che ne ha bisogno, ce la fa".

I fan del GF Vip si schierano con Bellavia

Il pubblico del GF Vip si sta schierando in modo netto a favore di Marco, soprattutto dopo aver sentito le offese che gli hanno rivolto alcuni concorrenti. "Dicono che Bellavia è matto, e poi senti che c'è una che si fa leggere i tarocchi, una con un fidanzato inesistente e un'altra che pensa di essere sensitiva", ha tuonato un'utente di Twitter raccogliendo parecchi consensi. Tra i tanti che si stanno esponendo per difendere il vippone dalle frecciatine gratuite che sta ricevendo nella casa, c'è anche chi ha sbottato scrivendo sui social: "Certe cose vanno oltre il trash, vaffa....".

Molti spettatori non stanno approvando il "tutti contro uno" che si è venuto a creare negli ultimi giorni tra le mura di Cinecittà, soprattutto perché Marco è stato il primo ad ammettere di essere in un periodo delicato della sua vita, in cui necessita di essere aiutato dall'esterno.

Anche Alfonso Signorini ha precisato che il team di psicologi che lavora per il suo programma analizzerà la situazione di Bellavia e deciderà se è il caso che rimanga in gioco oppure se è meglio che lo lasci per curarsi.