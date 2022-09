Mercoledì 21 settembre 2022 è scomparso all'età di 35 anni Manuel Achille Vallicella, ex tronista ed ex corteggiatore di Uomini e donne. Ad annunciare la notizia è stato l'amico disk jockey Enrico Ciriaci, il quale ha raccontato in un'intervista che il trentacinquenne veronese si sarebbe tolto la vita. La ragione di tale gesto sarebbe legata a una depressione che, secondo quanto affermato dall'amico, l'avrebbe colpito da quando aveva perso la madre nel 2019.

Ciriaci inoltre ha aggiunto che Manuel non avrebbe mai confidato né ai suoi parenti né ai suoi amici il suo malessere, poiché restio a esternare le sue problematiche.

Nelle ore seguenti, il fratello Cristian Vallicella è intervenuto tramite alcune Instagram Stories, di cui una rimossa, facendo intuire di non aver gradito le parole dell'amico riguardo al rapporto tra Manuel e la sua famiglia.

Cristian Vallicella interviene sui social dopo la scomparsa del fratello

"Vi ringrazio dei molteplici messaggi che sto ricevendo", ha esordito così il fratello Cristian, rompendo il silenzio su Instagram dopo la scomparsa prematura dell'ex tronista e tatuatore Manuel Vallicella. "Solo una cosa, non ascoltate le pseudo interviste o altre persone che dicono p...e", ha poi aggiunto.

"Non voglio perdere tempo a spiegare cose false da persone estranee. Se non sapete, fate come mio fratello, parlate di meno", ha inoltre continuato Cristian, sfogandosi su Instagram.

"Con me, mia sorella ecc... il rapporto l'aveva", ha infine chiosato il ragazzo, facendo chiarezza sul legame di Manuel con i familiari in una Instagram Stories in seguito cancellata.

I messaggi di cordoglio degli ex colleghi di Uomini e Donne

Dopo la diffusione della notizia della scomparsa di Manuel Vallicella, diversi ex colleghi di Uomini e Donne hanno espresso il proprio cordoglio sui social.

Tra questi c'è anche l'ex tronista emiliana Ludovica Valli che ha voluto ricordare il suo ex corteggiatore veronese classe 1987: "Non dimenticherò mai la tua timidezza e i tuoi occhi dolci, averti conosciuto è stato un onore. Ora puoi riposare".

Inoltre, è intervenuto l'ex tronista ed ex gieffino bolognese Luca Onestini, che ha pubblicato tramite Instagram Stories una fotografia che ritrae Vallicella con scritto: "Fa male.

Ciao Manuel, rest in peace".

Infine, è arrivato il messaggio dell'opinionista del dating show di Canale 5 Gianni Sperti, che ha scritto: "Tutti ti notavano per l'aspetto fisico poi si ricordavano di te per la tua timidezza e bontà d'animo. Ti voglio bene Manuel".