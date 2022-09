La morte di Manuel Vallicella ha colpito i numerosi fan di Uomini e donne. In queste ore, a destare scalpore è stata anche un'intervista rilasciata da un amico dell'ex tronista, che ha svelato i presunti motivi che avrebbero portato il giovane al decesso.

Enrico Ciriaci ha parlato anche di rapporti inesistenti tra Manuel e i suoi familiari, al punto che Cristian Vallicella, fratello della vittima, ha scelto di intervenire in prima persona, mettendo a tacere queste voci sul conto della sua famiglia.

L'amico di Manuel racconta la 'sua verità' dopo la morte del ragazzo

Nel dettaglio, dopo aver annunciato la notizia della morte di Manuel sui social, Enrico Ciriaci ha rilasciato un'intervista in cui ha dichiarato che da tempo, l'ex tronista di Uomini e donne, soffriva di depressione.

L'amico ha raccontato che Manuel avrebbe cominciato a soffrire in seguito alla morte della sua amata mamma, venuta a mancare tre anni fa: da quel momento in poi non si sarebbe più ripreso del tutto, al punto da arrivare a compiere questo gesto estremo volontario.

"So che non era nemmeno in buoni rapporti con i fratelli", ha svelato l'amico di Manuel lasciando intendere che il ragazzo non si sentiva con i suoi familiari.

Interviene il fratello di Manuel Vallicella

Dichiarazioni che non sono passate inosservate e che, in queste ore, hanno spinto il fratello di Manuel Vallicella a intervenire in prima persona per far chiarezza su questa situazione.

Cristian Vallicella, sui social, ha voluto ringraziare tutte le persone che in queste ore sono vicine e a lui e alla sua famiglia, profondamente scossa dalla scomparsa di Manuel.

Al tempo stesso, però, ha aggiunto la richiesta di non dare adito alle "interviste di persone che dicono cavolate".

"Non ascoltate pseudo interviste. Non voglio perdere tempo a spiegare cose false da persone estranee", ha dichiarato il fratello del defunto Manuel.

'Se non sapete parlate meno', dice il fratello di Manuel Vallicella

"Proprio per rispetto, per favore. Se non sapete, fate come mio fratello, parlate di meno", ha sentenziato Cristian Vallicella che ha voluto così mettere in chiaro le cose.

"Il rapporto lui con noi ce l'aveva eccome", ha aggiunto ancora il fratello di Manuel che ha così smentito le dichiarazioni di Enrico Ciriaci.

Intanto, questo pomeriggio, al termine della puntata di Uomini e donne in onda su Canale 5, è andato in onda anche un omaggio della redazione per Manuel. Negli ultimi minuti di messa in onda sono andate in onda alcune immagini del video di presentazione di Manuel ai tempi della sua partecipazione al programma Mediaset.