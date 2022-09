Ludovica Valli è stata una delle troniste delle passate edizioni di Uomini e donne. L'influencer era arrivata alla scelta finale con Manuel Vallicella, deceduto il 20 settembre a soli 35 anni. Nella mattinata del 21 settembre, la modella ha ricordato nelle sue storie Instagram l'ex corteggiatore del dating show di Maria De Filippi, usando parole di affetto per l'ex protagonista del programma. Inoltre, Ludovica ha rivelato che non si dimenticherà mai del tatuatore, anche per la sua timidezza e i suoi occhi dolci. Inoltre, l'influencer ha anche pubblicato alcuni scatti mentre era in compagnia del suo ex corteggiatore ai tempi della trasmissione di Canale 5.

Uomini e Donne, lutto nel dating show: Ludovica Valli ricorda Manuel Vallicella

Durante il suo percorso a Uomini e Donne, Ludovica Valli aveva scelto Fabio Ferrara, che aveva avuto la meglio su Manuel Vallicella. Nella tarda serata del 20 settembre è trapelata la notizia della prematura scomparsa dell'ex tronista del programma di Canale 5. Nella mattinata di mercoledì 21 settembre, Valli ha voluto condividere alcuni ricordi del suo ex corteggiatore. In particolar modo, Ludovica ha pubblicato due storie Instagram con alcuni scatti mentre era sorridente con Manuel, ai tempi della trasmissione di Maria De Filippi.

Uomini e Donne: le parole di Ludovica Valli per Manuel Vallicella

Il pubblico di Uomini e Donne ha amato Manuel Vallicella fin da quando era il corteggiatore di Ludovica Valli.

La modella ha voluto condividere alcune fotografie sul suo profilo social mentre era in compagnia dell'ex tronista del dating show di Maria De Filippi. L'influencer ha anche scritto alcune parole per ricordare il suo pretendente, ai tempi del programma Mediaset, rivelando: ''Non dimenticherò mai la tua timidezza e i tuoi occhi dolci''.

Inoltre, Valli ha aggiunto: ''Averti conosciuto è stato un onore. Ora puoi riposare''.

Uomini e Donne: il messaggio di Ludovica Valli dopo la scomparsa di Manuel Vallicella

Inoltre, in merito alla prematura morte del tatuatore 35enne, Ludovica Valli ha anche rivelato ai suoi follower: ''Sono senza parole, davvero, sono sconvolta''.

La modella ha anche voluto esprimere i suoi sentimenti di affetto per il suo ex corteggiatore di Uomini e Donne affermando: ''Rimarrai per sempre nel mio cuore. Ti mando e continuerò a mandarti, lassù, sempre, i nostri abbracci''. A corredo di quest'ultima dedica, Valli ha anche pubblicato uno scatto mentre era felice, fra le braccia di Manuel Vallicella, durante una delle puntate della trasmissione di Canale 5.