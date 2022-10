Daniele Dal Moro ha avuto un crollo emotivo al GFVip 7. Tutto è partito da una "ramanzina" di Alfonso Signorini: il conduttore nella 10^ puntata ha chiesto al concorrente di essere più attivo nelle dinamiche, perché sembra un paralume. In una chiacchierata confidenziale con Elenoire Ferruzzi, il 32enne di Verona ha confidato di aver sofferto molto in passato e questa sua pacatezza è frutto di un lungo percorso su sé stesso.

Le parole del concorrente

Daniele non ha gradito le parole di Alfonso Signorini e di Sonia Bruganelli. A tal proposito, il concorrente ha pensato di abbandonare il programma perché sente di essere inadatto a quel tipo di Reality Show.

Nel corso di una chiacchierata confidenziale, Dal Moro ha parlato degli anni più bui delle sua vita: "Ero disordinato, bevevo, facevo uso di stupefacenti, ho finito anche di andare in discoteca". Sulla base di quanto dichiarato il concorrente ha affermato: "Nessuno in realtà sa quanto ho sofferto". Durante il racconto il 32enne ha spiegato di aver passato otto anni da incubo: "Da quando avevo 14 anni che facevo uso di stupefacenti".

Daniele ha riferito che le critiche del conduttore hanno smosso in lui alcuni scheletri del passato. Come spiegato dal diretto interessato, nella vita ha dovuto dire addio a troppi amici a causa delle dipendenze. Ma perché Daniele Dal Moro ha avuto un crollo? Il 32enne ha riferito che spesso veniva preso di mira per il lavoro di suo padre - il padre di Dal Moro è un importante esponente politico del PD.

Per questo motivo alla domanda di Signorini se abbia o meno avuto delle gioie nelle vita, il concorrente ha risposto "sì" altrimenti avrebbe dovuto scoperchiare il "vaso di Pandora" parlando dei suoi momenti di difficoltà: "Sono sempre cresciuto da solo, non ho mai voluto pesare sugli altri".

Tre concorrenti potrebbero lasciare il gioco

Oltre a Daniele Dal Moro potrebbero lasciare il GFVip 7 altri due concorrenti. Stiamo parlando di Amaurys Perez e di Giaele De Donà.

Il primo si sente in colpa per la discussione avuta con Charlie Gnocchi: lo sportivo di origini cubane crede di non aver dato un esempio positivo a casa, per via dei termini utilizzati nei confronti del coinquilino.

Per quanto riguarda la influencer veneta, la situazione è completamente diversa: la 24enne starebbe meditando di ritirarsi per non compromettere il matrimonio con Brad. Giaele sente che la "convivenza forzata" con Antonino Spinalbese potrebbe portarla a perdere la testa per il coinquilino: De Donà ha sempre dichiarato di avere un "matrimonio aperto", ma ha sempre ribadito che un invaghimento è completamento diverso da un'avventura di una notte a basta.

Nota di correzione: Questo articolo è stato modificato in data 23/10 per un errore nel titolo. Ci scusiamo con i nostri lettori.