Daniele Dal Moro potrebbe lasciare la casa del Grande Fratello Vip. Terminata la 10ª puntata, in onda giovedì 20 ottobre su Canale 5, il concorrente di Verona si è sfogato con Antonino Spinalbese.

Durante la diretta, Alfonso Signorini ha cercato di spronare Daniele, dicendogli di essere più attivo, di essere maggiormente al centro delle dinamiche del programma. Nel post-puntata, il 32enne veneto ha affermato che non ha intenzione di comportarsi come un "pagliaccio".

Cos'è successo durante la puntata del 20 ottobre?

Alfonso Signorini, nel corso della puntata serale del GF Vip 7 del 20 ottobre, ha chiesto ad alcuni vipponi di essere più attivi, di farsi vedere di più nella casa.

Mentre Alberto De Pisis ha accettato il consiglio del conduttore, Daniele Dal Moro è apparso contrariato, soprattutto quando Signorini lo ha definito un "paralume".

Durante le nomination, in confessionale c'è stato un botta e risposta, con il concorrente che ha spiegato di non aver gradito il momento in cui gli è stato detto che non si espone abbastanza nel Reality Show. Al contrario, Daniele ha ricordato che ha avuto modo di raccontarsi ad alcuni compagni d'avventura.

Lo sfogo con Spinalbese al termine della puntata

Terminata la diretta del Grande Fratello Vip 7, Daniele Dal Moro è apparso infastidito dalle parole di Signorini.

Sfogandosi con Antonino, il 32enne ha affermato: "Non credo che vi farò compagnia ancora per molto perché non voglio fare il pagliaccio".

Dal Moro ha ribadito di non avere intenzione di forzare la mano per creare dinamiche all'interno della casa: "Non sono in Tv per fare il pagliaccio, non me ne frega niente".

L'ex tronista di Uomini e Donne ha aggiunto che in diverse occasioni ha già detto alcune cose di sé ma, nonostante ciò, in puntata non sono mai state mostrate perché evidentemente gli autori preferiscono proporre al pubblico altre situazioni.

Inoltre Daniele ha svelato ad Antonino che tutti i giorni la produzione in confessionale gli chiede di essere più attivo, ma lui preferisce continuare per la sua strada perché vuole essere sempre se stesso. Dal Moro ha poi chiosato: "Per me è più importante la faccia e l'onore di fare il pagliaccio".

Daniele Dal Moro ha già partecipato al Grande Fratello

Per Daniele Dal Moro questa è la seconda esperienza al Grande Fratello. Il 32enne, infatti, ha fatto la prima esperienza sei anni fa, al Grande Fratello 16 condotto da Barbara d'Urso. In quell'occasione, il veronese aveva dimostrato di avere un carattere piuttosto "fumantino", infatti aveva avuto anche diverse discussioni con gli altri coinquilini. Inoltre il suo percorso era stato caratterizzato dall'attrazione tra lui e Martina Nasoni, vincitrice di quell'edizione del reality show.

Parlando con Alfonso Signorini nella 10ª puntata del GF Vip 7, Daniele Dal Moro ha spiegato che i telespettatori non lo vedranno mai intento a far soffrire Elenoire Ferruzzi o a dare un bacio a Nikita Pelizon. Inoltre ha chiarito che non intende discutere con persone che hanno almeno 35 anni più di lui: "Io questo non lo faccio - ha dichiarato - Te lo dico col cuore".