Antonella Fiordelisi contro Gegia nella notte, dopo la puntata del GF Vip 7. Il clima all'interno della casa di Cinecittà continua ad essere particolarmente teso e, alla luce del caso Marco Bellavia, ci sono stati dei provvedimenti importanti da parte della produzione del reality show di Canale 5.

Tra coloro che hanno usato parole poco carine nei confronti di Marco vi è anche la comica Gegia, la quale è stata duramente attaccata da Antonella che, fin dal primo momento, aveva condannato e criticato l'atteggiamento e il modo di fare della donna nei confronti di Marco.

Gegia nel mirino di Antonella dopo la puntata del GF Vip 7

Nel dettaglio, la puntata serale del GF Vip di questa settimana è stata particolarmente intensa e ricca di colpi di scena. Signorini ha svelato ai concorrenti la scelta della produzione in merito al caso Marco Bellavia: la prima a subire una punizione è stata Ginevra Lamborghini, squalificata definitivamente dalla casa di Cinecittà.

A seguire c'è stato un televoto flash che ha visto coinvolti Gegia, Giovanni Ciacci, Elenoire Ferruzzi e Patrizia Rossetti.

Ad avere la peggio, in questo caso, è stato il costumista Giovanni Ciacci che ha dovuto abbandonare immediatamente la casa del GF Vip.

Nel momento dell'eliminazione di Giovanni ha colpito particolarmente lo sfogo di Gegia, che si è ritrovata in lacrime per l'addio del suo compagno di viaggio ma non ha speso neppure una lacrima per la situazione di Marco Bellavia.

'È un'insensibile senza cervello', sbotta Antonella nella notte al GF Vip

Ecco perché nel cuore della notte, subito dopo la puntata serale del GF Vip, Antonella Fiordelisi ha puntato nuovamente il dito contro Gegia, scagliandosi duramente contro di lei per il suo modo di fare e comportarsi.

"È un'insensibile, non ha cervello per capire", ha sbottato Antonella sottolineando il fatto che Gegia abbia chiesto un applauso per Ciacci dopo la sua eliminazione, voluta dal pubblico.

"Se avesse studiato psicologia lo saprebbe che non si può dire ad una persona che sta male: sei malato, urlandoglielo in faccia", ha proseguito ancora Antonella nel suo sfogo notturno puntando il dito contro la comica protagonista di questa settima edizione.

Il duro attacco di Antonella contro Gegia al GF Vip

Insomma, Fiordelisi ha confermato di avere il "dente avvelenato" nei confronti di Gegia così come aveva ribadito già nel corso della puntata serale del Grande Fratello Vip.

"È insensibile o non ci arriva", ha aggiunto ancora Antonella scossa e amareggiata dal modo in cui la comica ha affrontato il caso Marco Bellavia, tanto da continuare a spendere parole poco carine nei confronti dell'ormai ex concorrente anche dopo la sua uscita dalla casa di Cinecittà.