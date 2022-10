La quinta puntata del GFVip7 è stata dedicata all'abbandono di Marco Bellavia. Nel post-puntata, Patrizia Rossetti è stata protagonista di un duro sfogo tanto da minacciare l'uscita dal programma. La conduttrice televisiva si è scagliata contro Signorini per la ramanzina ricevuta in puntata: "A 63 anni che senso mi ha dato e insegnato questa cosa di stasera?"

Riepilogo della quinta puntata

Sabato 1° ottobre, Marco Bellavia ha deciso di abbandonare il programma.

Nella puntata di lunedì, Signorini ha ripercorso gli ultimi giorni di Marco trascorsi all'interno della Casa.

In puntata, il conduttore ha rimproverato i concorrenti che avevano preso di mira il coinquilino. In particolare, Ginevra Lamborghini è stata squalificata dal gioco. Per Giovanni Ciacci, Elenoire Ferruzzi, Gegia e Patrizia Rossetti è stato aperto un televoto-flash che ha "condannato" il costumista all'uscita.

Lo sfogo di Patrizia

Nel post-puntata, Patrizia Rossetti ha sbottato contro Signorini e contro gli autori del GFVip7.

La concorrente ha ammesso di non comprendere le critiche ricevute in puntata: "Se mi avessero giudicata per una cavolata sul lavoro ok". La 63enne non ha gradito di essere finita al centro delle polemiche solo perché non ha voluto vestire i panni della piscologa con Marco Bellavia.

Sulla base di quanto dichiarato la concorrente ha ricordato di non "aver ammazzato nessuno". Come un fiume in piena Patrizia ha insinuato che gli autori abbiano solo voluto portare acqua al loro mulino mettendo in cattiva luce i concorrenti.

Infine, Rossetti ha sostenuto che se avesse dovuto dare retta al suo istinto sarebbe già uscita dal programma: "Mi sento ferita e non me lo merito".

La decisione della concorrente

Nel corso della chiacchierata Rossetti ha precisato di non abbandonare il GFVip7 solo per un motivo: "Potrei passare da vigliacca".

La concorrente ha rivelato che alla sua età, l'argomento trattato durante la diretta non le ha insegnato nulla. Al contrario, Patrizia sente solamente di essere stata trattata come una bambina pizzicata con le mani nella marmellata: "Non ce la faccio, per questo penso all'uscita".La diretta interessata ha ammesso di conoscere bene i trucchi del mestiere, quindi è normale che alcune cose vengano cavalcate per fare audience.

A pensarla in modo diverso, è stata Antonella Fiordelisi. La 24enne campana ha fatto notare ai coinquilini di aver continuato a mancare di rispetto su tale argomento. Secondo Fiordelisi, non è normale che Gegia sia scoppiata in lacrime per l'uscita di Giovanni Ciacci ma non abbia mosso un dito per ascoltare Marco Bellavia: "È una insensibile e senza cervello".