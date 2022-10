Antonella Fiordelisi è stata una delle poche a capire il disagio di Marco Bellavia nella casa del GF Vip, forse l'unica ad averlo confortato nei momenti di debolezza. Stanca di sentire cose poco carine sull'ormai ex compagno d'avventura, la giovane influencer si è ripromessa di nominare tutti quei vipponi che non hanno "pagato" con la squalifica o con l'eliminazione le cose che hanno detto al mental coach: in cima alla lista dei concorrenti da votare c'è Gegia.

Aggiornamenti dalla casa del GF Vip

La squalifica di Ginevra Lamborghini e l'eliminazione flash di Giovanni Ciacci, sembrano non bastare ad Antonella.

Al termine della puntata del GF Vip del 3 ottobre, la ragazza ha manifestato una certa insofferenza nei confronti di quei coinquilini che hanno "maltrattato" Marco nei giorni precedenti e che sono ancora in gioco.

La napoletana ha ammesso di avercela soprattutto con Gegia, secondo lei una delle concorrenti più dure con Bellavia tra le mura di Cinecittà. Nel commentare l'atteggiamento dell'attrice durante la diretta, Fiordelisi ha detto: "Non è una persona sensibile. Se lo fosse stata, non avrebbe detto ad una persona che non stava bene quelle cose. Così si peggiora la situazione".

"Non ha cervello, non ci arriva", ha aggiunto l'influencer nello sfogo che molti siti di Gossip stanno riportando in queste ore.

La promessa all'ex protagonista del GF Vip

"Ma vi sembra normale che Gegia piange perché è uscito Giovanni e non per le cose che ha visto e sentito?", si è chiesta Antonella nel corso della quinta puntata del GF Vip. La ragazza non vede di buon occhio l'attrice da quando le ha sentito dire cose poco carine su Bellavia, come ad esempio che era "pazzo" e che si sarebbe dovuto curare lontano dalla casa di Cinecittà.

Appartatasi con Edoardo alla fine della diretta, Fiordelisi si è lasciata andare a parole che molti spettatori hanno apprezzato, a una riflessione che sembrava quasi una promessa al mental coach che si è ritirato sabato scorso. "Io non dimentico quello che hanno fatto a Marco. Inizierò da Gegia, che è una strafottente", ha tuonato la 24enne prima che Donnamaria si schierasse con lei in questa situazione.

"Io li nominerò tutti e vendicherò Marco. Mi dispiace, ma sono una persona vendicativa, non posso fingere", ha aggiunto la protagonista del reality Mediaset che la scorsa settimana è stata eletta la preferita del pubblico.

La sensibilità dei giovani al GF Vip

"Inizierò nominando Gegia, anzi avrei voluto farlo già stasera", ha concluso Antonella nella riflessione a voce alta che ha raccolto parecchi consensi tra i fan del GF Vip, gli stessi che la stanno apprezzando sempre di più per come si sta comportando nella casa da quando è entrata.

La giovane influencer, infatti, è stata una delle pochissime persone che hanno cercato di comprendere il disagio di Marco: Fiordelisi ha ascoltato l'ex compagno d'avventura, gli ha dato dei consigli e l'ha spronato a non mollare perché con l'aiuto di tanti avrebbe potuto vincere il suo malessere interiore.

Alla 24enne si aggiungono Luca Salatino e George Ciupilan, tra i più giovani del gruppo ma gli unici ad aver dato una pacca sulla spalla a Bellavia quando ne aveva bisogno. "La colpa è di tutti, in questo momento non c'è altro da dire", ha fatto sapere l'ex tronista di Uomini e Donne, che la sera del 3 ottobre ha suggerito a parecchi coinquilini di evitare di giustificarsi e ammettere la brutta figura fatta.

Anche il tik toker ha conquistato i telespettatori per la sensibilità che ha dimostrato in una vicenda spinosa e delicata come quella che i media hanno ribattezzato "caso Marco Bellavia".