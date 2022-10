Gemma Galgani di Uomini e donne si apre su un argomento molo delicato: la sua Gravidanza e il dramma di aver perso poi il bambino che aspettava. La dama del trono over ha rilasciato una commuovente intervista al magazine della trasmissione, raccontando un episodio doloroso che le ha cambiato per sempre la vita. Gemma ha sempre amato i bambini e avrebbe desiderato diventare madre, tanto da aver scelto un percorso di studi che le avrebbe garantito una preparazione di base, ovvero vigilatrice d'infanzia. Gemma ha raccontato di aver sempre sperato di poter incontrare un uomo con il quale formare una famiglia, ma che il destino ha scelto una strada diversa per lei.

Fino a quel giorno in cui ha scoperto di essere rimasta incinta.

Gemma di Uomini e Donne parla della sua gravidanza

Non è una novità che Gemma sia stata sposata, anche se da quel matrimonio non sono nati figli. La dama del trono over di Uomini e Donne ha invece raccontato di essere rimasta incinta in seguito. Gemma era fidanzata da dieci anni con un uomo che aveva messo in chiaro di non volere figli. Lei, innamoratissima, lo aveva assecondato, anche se avrebbe desiderato diventare madre.

Una mattina come tante altre, Gemma ha iniziato ad avere delle nausee e un'inspiegabile voglia di cibo, specie al mattino. Sospettando di essere incinta, si è sottoposta agli esami, che hanno confermato la sua gravidanza.

Tuttavia, Gemma ha ammesso di non aver esultato di gioia, anzi, di aver provato smarrimento e angoscia, avendo già compiuto 40 anni: ''Avevo il timore di dirlo ai miei genitori e anche al mio fidanzato''.

Uomini e Donne, il dolore di Gemma per la perdita di suo figlio

Purtroppo, la gravidanza non è andata avanti, racconta Gemma: ''Quel bambino poi l'ho perso''.

Un evento che ha toccato nel profondo la dolce protagonista del trono over di Uomini e Donne, che è alla costante ricerca dell'amore ma che sembra destinata a non trovarlo, ricevendo solo delusioni.

Gemma ha chiesto sostegno a uno psicanalista per tentare di affrontare quel momento dolorosissimo, ma pare che nemmeno lui sia riuscito a lenire le sue ferite.

Ad aiutarla, la sua cagnolina Biba, che non si staccava mai un momento da lei, intuendo quanto stesse male.

Il racconto di Gemma termina qui, come lei stessa giustifica: ''Non vado oltre, anche a distanza di tanti anni le lacrime scendono calde sulle mie guance mentre racconto questi ricordi''.

Infranto il sogno di diventare mamma, Gemma si è rifugiata nel lavoro, ma non ha mai perso la speranza di trovare un uomo che la completi e che le dia la sicurezza e il calore dei quali ha tanto bisogno e chissà che non lo incontri in questa nuova edizione di Uomini e Donne.