Le anticipazioni di Uomini e donne del 13 ottobre 2022 rivelano che si tornerà a parlare delle vicende di Ida Platano, costantemente al centro dell'attenzione dopo aver scelto di chiudere con il passato e in particolar modo con il suo ex Riccardo Guarnieri.

Spazio anche alle vicende del tronista Federico Nicotera che, in questo nuovo appuntamento si ritroverà ai ferri corti con la sua corteggiatrice Carola.

Ida Platano volta pagina: anticipazioni Uomini e donne del 13 ottobre

Nel dettaglio, le anticipazioni di questa nuova puntata di Uomini e donne trasmessa il 13 ottobre su Canale 5, rivelano che Ida Platano tornerà al centro delle dinamiche dello show di Maria De Filippi.

La dama siciliana, residente a Brescia, in queste ultime puntate ha espresso chiaramente la sua volontà e il desiderio di andare avanti e lasciarsi alle spalle il passato, dopo la fine della sua relazione turbolenta con Riccardo Guarnieri.

Ida è stata molto chiara nel precisare di non voler avere più niente a che fare con il suo ex, dato che in questi anni ci hanno provato più volte a far funzionare la loro storia d'amore, ma non sono mai riusciti ad ottenere dei buoni risultati.

Di conseguenza, nel corso puntata di Uomini e donne si parlerà della "nuova vita" sentimentale di Ida Platano.

Ida esce con Claudio: anticipazioni Uomini e donne 13 ottobre

Le anticipazioni rivelano che Ida ha deciso di uscire in esterna con Claudio, un nuovo cavaliere del parterre over che ha attirato la sua attenzione tra quelli presenti in studio.

I due si sono concessi questa prima uscita insieme, durante la quale tutto sarebbe andato nel migliore dei modi.

La dama amica di Gemma Galgani non ha nascosto il fatto che si è venuto a creare un buon feeling con questo nuovo cavaliere anche se, per il momento, ha preferito non sbilanciarsi più di tanto.

Come proseguiranno le cose tra i due nel corso delle prossime puntate di questa edizione?

Ida Platano riuscirà a lasciarsi alle spalle il passato con Riccardo in maniera definitiva?

Federico e Carola ai ferri corti: anticipazioni Uomini e donne del 13/10

Spazio anche alle vicende del tronista Federico Nicotera: le anticipazioni di Uomini e donne del 13 ottobre rivelano che sarà trasmessa l'esterna che questa settimana ha fatto con Carola, una delle nuove corteggiatrici presenti in studio per lui.

L'incontro tra i due non è andato proprio nel migliore dei modi: in studio c'è stato un confronto tra Federico e Carola, durante il quale è emerso che non c'è stato un buon feeling e quindi quell'alchimia tale da far scattare la scintilla.

Di conseguenza, non si esclude che nel corso di questo nuovo appuntamento, Federico Nicotera possa maturare la decisione di eliminare definitivamente Carola dal parterre delle sue pretendenti.